Koç Holding CEO'su Çakıroğlu: İş dünyasının küresel oyun alanı, yeşil ve dijital dönüşüm dinamikleriyle yeniden şekilleniyor

Dünyanın en büyük 20 ekonomisini temsil eden G20 oluşumunun iş dünyası kanadını oluşturan B20, İtalya Dönem Başkanlığı’ndaki temel çıktılarını düzenlenen ‘B20 - Türkiye Diyaloğu’ başlıklı webinar’da Türk iş dünyası ile paylaştı.

Söz konusu etkinlikte B20’nin Ticaret ve Yatırım; İstihdam ve Eğitim; Enerji ve Kaynak Verimliliği ile Dijital Dönüşüm Görev Güçleri’nin politika önerileri ele alındı. Ayrıca, B20 Uluslararası Danışma Kurulu’nun öncelikli alanı olan iklim değişikliği ile mücadele ve kadının güçlenmesi konuları Türkiye ve İtalya’dan Görev Güçleri temsilcileri ile birlikte değerlendirildi.

Etkinlikte, B20 Ticaret ve Yatırım Görev Gücü Eş Başkanı ve Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, B20 Ticaret ve Yatırım Görev Gücü’nün G20 Hükümetlerine sunacağı politika önerilerini ayrıntılarıyla anlatan Çakıroğlu, konuşmasında dijital ve yeşil dönüşüme odaklandı.

“İş dünyasının küresel oyun alanı ikiz dönüşümle, yani yeşil ve dijital dönüşüm dinamikleriyle yeniden şekilleniyor” diyen Koç Holding CEO’su, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu dinamiklere cevap verecek yetkinlikleri hızla edinmek ve uygun iş modellerini geliştirmek için şirketler arasında küresel bir yarış var. Yarışın liderleri yarının kazananları olacak. Takipçiler bir ihtimal hayatta kalabilir ama ayak direyenler için bir gelecek yok"

Yeşil ve dijital dönüşümün hiçbir ülkeyi göz ardı etmeyen, sürdürülebilir ve adil bir küreselleşmeye yardımcı olabileceğini belirten Çakıroğlu, bu önemli dinamiklere ilişkin ticaret ve yatırım kurallarında küresel ölçekte daha iyi bir koordinasyonun şart olduğunu vurguladı.

"ESG odağında küresel normların tesisi haksız ticari uygulamaların önüne geçecektir"

Çakıroğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"Malların sınırlar arasında serbestçe dolaştığı ortamda yeni ekonominin temel değeri olan verinin de küresel değer yaratma potansiyeli sebebiyle, paylaşılmasının önünü açacak yöntemlerin bulunmasına ihtiyaç var. Bu sebeple uluslararası veri transferleri için gereksiz engelleri kaldıracak G20 düzenleme çerçevesinin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Koç Topluluğu olarak, B20’nin bu seneki politika önerileri arasına kısaca ESG olarak da adlandırılan sürdürülebilirlik odaklı çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim raporlamalarında standartlaşma önceliğinin de girmesini sağladık. Avrupa Birliği’nin sınırda karbon düzenlemesi gibi ticaretle doğrudan ilgili önlemlerini de dikkate alırsak, ESG odağında bu gibi küresel normların tesisi, gelecekte haksız ticari uygulamaların da önüne geçebilecektir. Böylesi bir standartlaşma, yeşil dönüşüm odaklı yatırımları da teşvik edecektir"