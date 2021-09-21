Koç Holding, 'Avis Filo Connect' sistemiyle güvenli sürüş dönemini başlatıyor

Koç Holding İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanlığı tarafından yürütülen İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının bu yılki odak noktalarından bir tanesi “Sürüş Güvenliği” olarak belirlendi.

Bu kapsamda Otokoç Otomotiv bünyesinde geliştirilen Otokoç Bağlı Araçlar Platformu’nun bir ürünü olan “Avis Filo Connect”, güvenli sürüşe odaklanacak şekilde yapılandırıldı.

Söz konusu sistemle şirket aracı kullanan tüm Koç Topluluğu çalışanlarının sürüş davranışları teknoloji desteği ile analiz edilecek. Sistemle ayrıca trafik kazalarını önleyici gelişim alanları tespit edilecek ve geri bildirimler şirketle paylaşılıyor. Bu sistemi kullanarak Koç Topluluğu Şirketlerindeki İş Sağlığı ve Güvenliği ekipleri, sürücü davranışlarını gözlemleyip “Sürüş Güvenliği Standardı”na göre gerekli gördükleri aksiyonları düzenli bir şekilde devreye alıyorlar.

Otokoç Otomotiv Genel Müdürü İnan Ekici Avis Filo Connect'i anlattığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu ürün ile amacımız hem Koç Topluluğu’ndaki çalışma arkadaşlarımızın sürüş güvenliğini artırmak hem de sürüş sırasında oluşabilecek riskleri ve olası kazaları azaltmak. Bu kapsamda; hız aşımı, ani ivmelenme, ani frenleme, keskin dönüş ve emniyet kemeri takmama gibi parametreleri ölçümleyerek hayatımızı doğrudan etkileyebilecek sürüş alışkanlıklarını değiştirmeyi hedefliyoruz. Araçlara takılan telematik kontrol üniteleri ile alınan veriler, platformumuzda anlık olarak işlenerek seyahat bazlı sürücü skorları oluşturuyor. Şirket lig tablosu özelliği ile çalışanlar anlık olarak şirket içindeki sıralamalarını takip edebiliyorlar. Verilecek güvenli sürüş eğitimleri ile paralel olarak yakıt tüketiminde yüzde 15’e varan tasarruf öngörülüyor. Önümüzdeki dönemde, ürünümüzü güvenli ve ekonomik sürüşü hedefleyen tüm şirketlerin kullanımına açarak ülke genelinde trafik kazalarının önlenmesine katkı sağlamayı planlıyoruz."