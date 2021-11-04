Koç Holding 13. sürdürülebilirlik raporunu yayınladı

Koç Holding, 13’üncü Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Sürdürülebilirlik kapsamında dijital dönüşüm, inovasyon, tedarik zinciri, bayi ağı ve yetenek yönetimi ile ilgili konular iş başarısı açısından Koç Topluluğu’nun stratejik konuları olarak tanımlanırken; düşük karbon ekonomisine geçiş ve iklim risklerinin ilk sırada yer aldığı çevresel konular, STK’lar, müşteriler, tedarikçiler ve yatırımcılar başta olmak üzere paydaşların en öncelikli gördüğü konular arasında yer aldı.

Koç Topluluğu'nun 13. Sürdürülebilirlik raporunda değerlendirmede bulunan Ömer M. Koç şu ifadeleri kullandı:

"Pandemi süresince çevresel, sosyal ve kurumsal (ESG) alanlardaki riskleri başarıyla yönetebilen şirketlerin daha dayanıklı kalabildiğine tanıklık ettik. İçinde bulunduğumuz dönüşüm çağında sadece yatırımcılar değil, diğer paydaş grupları da şirketlerden daha fazla sorumluluk almasını ve daha şeffaf olmasını talep ediyor. Biz de Koç Topluluğu olarak tüm paydaşlarımızı dikkate alan bir ekonomik model olan paydaş kapitalizminin doğru iş yapma şekli olduğunu düşünüyor; umut ve beklentilere cevap veren, küresel sorunlarla mücadelede sorumluluk alan güvenilir bir paydaş olmak için kararlılığımızı ortaya koyuyoruz."

"Her fırsatı değerlendireceğiz"

Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu ise Avrupa Birliği'nin (AB) 2050'de karbon nötr hedefi koyduğunu hatırlatarak "2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefimizi somutlaştırmak için Karbon Dönüşüm Programımızı başlattık. İşimizi tüm paydaşlarımız için değer yaratacak şekilde büyütmek için her fırsatı değerlendireceğiz" dedi.

54 bin ton sera gazı emisyonu azaltıldı

Söz konusu raporda Koç Holding'in sürdürülebilirlik alanında attığı adımlara da yer verilirken; enerji verimliliği projeleriyle 54 bin ton sera gazı emisyonu azaltımı sağlandığı ve toplam su tüketiminde yüzde 17 düşüş sağlandığı ifade edildi.

Raporda ayrıca, Koç Holding'in 2020 yılı itibariyle sera gazı emisyonu doğrultma çalışmalarını sürdürerek, ISO 14064-1 Sera Gazı Emisyonlarının Doğrulanması ve Raporlanması Standardı çerçevesinde üçüncü taraf bağımsız bir kuruluşa doğrulatıldığı belirtildi.