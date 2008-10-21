Koç Grubu'ndan çevre atağı

Türkiye'de bilişim sektörünün gelişimine liderlik eden Koç Bilgi Grubu, çevre bilincini yaygınlaştırma amacıyla yeni bir proje başlattı. Bünyesinde KoçSistem, Koç.net, Bilkom/Apple IMC Türkiye, Promena, Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri, Tanı / Paro ile Zer adlı şirketleri barındıran ve bir bilgi teknolojileri şirketler grubu olmasından yola çıkarak çevre bilgisinin yayılması ve çevre bilincinin yaygınlaştırılması vizyonuyla hareket eden Koç Bilgi Grubu, bu vizyonu hayata geçirmek için Yeşil Bilgi Platformu’nu oluşturdu.Çevre sorunlarıyla ve öncelikle bu konudaki bilgi eksikliği ile mücadele etmek amacıyla oluşturulan Yeşil Bilgi Platformu, ilk uygulaması olarak, platformun iletişim merkezi olarak da işlev görecek olan www.yesilbilgi.org internet sitesini yayına soktu.Çevreyle ilgili haberler, röportajlar, etkinlikler ve pratik bilgilerin yer aldığı www.yesilbilgi.org ile güncel çevre bilgilerinin geniş kitlelere ulaştırılması ve bu sayede daha fazla insanın çevre duyarlılığı kazanmasına katkıda bulunulması hedefleniyor.WWF-Türkiye, Doğa Derneği, Buğday, TURMEPA ve TÜRÇEK gibi çevre konularında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının bilgi ve deneyimleriyle destek olduğu Platform, toplumun çevre sorunları konusunda bilinçlenmesini sağlayacak olan çevre bilgilerini, Koç Bilgi Grubu şirketlerinin sahip olduğu bilgi yayılım araçları ve uzmanlıkları sayesinde geniş kesimlere ulaştırma imkânı bulacak.Platformun en değerli bilgi paylaşım kanalı olan ve çevre ile ilgili olarak en güncel bilgilere ve merak edilen pek çok konuya ulaşılmasını sağlayacak olan www.yesilbilgi.org’un çevre konusunda bir kütüphane haline gelmesi hedefleniyor. Yeşil Bilgi Platformu bu hedef doğrultusunda, çevre alanında faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları’nın içeriklerini ve çevreyle ilgili gelişmeleri daha geniş kitlelere duyurmalarına, çevre duyarlılığını Yeşil Bilgi Platformu ve bu site kanalıyla da, Türkiye geneline yaymalarına aracılık ediyor ve tüm Sivil Toplum Kuruluşları’nı işbirliğine davet ediyor.Platform’un bilinçlendirme misyonu, www.yesilbilgi.org dışında da pek çok yöntem, araç, etkinlik ve organizasyonla, Koç Bilgi Grubu şirketlerinin çalışanları başta olmak üzere müşterileri, iş ortakları ve diğer tüm paydaşlarını kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak. Şirketlerin müşteri ve iş ortağı veri tabanlarına düzenli bilgi akışı sağlanarak, Platformun bilgi yayma ve bilinçlendirme misyonuna uygun etkinlik ve organizasyonlar da dahil olmak üzere pek çok projesinde, her geçen gün, çevre duyarlılığı taşıyan pekçok kurum ve kuruluşun platforma dahil olmaları amaçlanıyor. . Platform kapsamında, önümüzdeki dönemde farklı projelerin de hayata geçirilmesi ile 10 milyon kişiye ulaşılması hedefleniyor.Koç Bilgi Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Banu Aydoğan, “Yeşil Bilgi Platformu kapsamında, öncelikle Koç Bilgi Grubu’nun kendi paydaşlarından başlamak üzere, çevre bilincini, yaşadığımız bölgeye ve ülke geneline yaymayı hedefliyoruz. En önemli bilgi paylaşım araçlarımızdan biri ise çevreyle ilgili haber ve bilgilerin yer aldığı bir kaynak olan www.yesilbilgi.org web sitemiz... www.yesilbilgi.org’un içeriği, çevre alanında faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları’nın bilgi birikimleri doğrultusunda her geçen gün daha da güçlenecek. Bu hedefimiz doğrultusunda, tüm Sivil Toplum Kuruluşları’nı zengin bilgi birikimleriyle içeriklerini, bu site kanalıyla daha geniş kitlelere duyurmaları, çevre duyarlılığını projemiz ve Yeşil Bilgi Platformu aracılığıyla da, Türkiye geneline yaymaları konusunda işbirliğine davet ediyoruz” dedi.