Koç Gregg Popovich, NBA rekorunu kırdı

NBA’de San Antonio Spurs‘un efsane koçu Gregg Popovich tarihe geçti. NBA’de dün gece San Antonio Spurs, Utah Jazz karşısında 104-102’lik skorla kazanmayı başarırken bu galibiyetle Gregg Popovich adını tarihe yazdırdı.

San Antonio Spurs, Dejounte Murray’in 27 sayı – 9 ribaund ile yıldızlaştığı maçta Utah Jazz‘i 104-102’lik skorla mağlup etmeyi başarırken Gregg Popovich tarihe geçti. Spurs’un efsane koçu Gregg Popovich bu galibiyetle birlikte NBA’de 1336. galibiyetini aldı ve Don Nelson’ı geride bırakarak lig tarihinin en fazla maç kazanan başantrenör olmayı başardı.

1996’dan bu yana Spurs başantrenörlüğü yapan ve bu süreçte NBA’de 5 kez şampiyonluk yaşayan Gregg Popovich, 3 kez yılın koçu seçilmişti.

NBA tarihinin en çok maç kazanan koçları şu şekilde: