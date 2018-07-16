Kobra yılanı tarafından ısırılan Aref Ghafouri, hayati tehlikeyi atlattı

Antalya’da dün 'kobra' cinsi yılanın ısırdığı sihirbazlık gösterileriyle tanınan İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri, vize sorunun aşılmasının ardından tedavi için Mısır’a gönderildi. Bu arada Aref'in sağlık durumunun düne göre daha iyiye gittiği ve yılanın ısırdığı sağ kolundaki şişliğin inmeye başladığı açıklandı. Genç sihirbaza yapılan ilk müdahaleyle zehrin vücuduna yayılmasının engellendiği öğrenildi.

Vize krizi aşıldı

Antalya'da, sihirbazlık gösterilerinde kullandığı 'kobra' cinsi yılanın ısırdığı Ghafouri, özel uçakla Mısır'a gönderildi. Dün geceden beri Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bekletilen Aref Ghafouri, Dışişleri Bakanlığı'nın girişimiyle vize sorununun aşılması üzerine havalimanına götürülmek üzere hazırlandı. Saat 12.45'te bir sağlık ekibi eşliğinde hastaneden çıkarılan Aref, özel ambulans uçağa bindirildi ve uçakta son kontrolleri yapıldı. Doktorların onayından sonra Aref Ghafouri'nin içinde bulunduğu uçak, saat 13.30'da Mısır'a gitmek üzere havalandı.

Dün öğle saatlerinde gösterisi için hazırlık yapan Aref Ghafouri'yi 'kobra' cinsi yılanı, sağ elinin bilek üstünden ısırdı. Kolunu bir bez parçasıyla sıkarak zehirin bütün vücuduna yayılmasını önleyen sihirbaz Aref, Rus asistanı Yana Vinter ile birlikte Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi.



Yılan ısırma ünitesinde ilk müdahalesi gerçekleştirilen Ghafouri'nin yapılan gözlem ve tahlillerde yılanın ısırdığı yerinde kısmi komplikasyon tespit edilirken, kobra yılanı panzehirinin Türkiye'de olmadığı söylendi.



Antalya Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür de hastaneye gelerek sağlık durumu hakkında bilgi aldıktan sonra bakanlık yetkilileriyle görüşerek dünyada sadece Mısır ve Fransa'da bulunan panzehirin getirtilmesi için girişim başlattı. En yakın ihtimal olarak Mısır görülürken, bakanlığın getirteceği panzehirin Antalya'ya ulaşması süresinin 24 saati aşabileceğini gözönünde bulunduran Aref Ghafouri, tedavi için Mısır'a götürülmesini talep etti.



Bu arada her ihtimale karşı yoğun bakım ünitesine alınan Aref'in yakınları gece boyunca özel ambulans uçak aradı. Sabaha karşı İstanbul'da bulunan ambulans uçak Antalya'ya geldi.

Gösteride kullanıyordu

Asistan Yana Vinter yılan hhakında, şunları söyledi:



"Kobra kendi yılanı. Kobra ile ne kadar süredir çalıştığını bilmiyorum. Aref'in yaklaşık iki senedir gösterilerinde asistanlığını yapıyorum. Yılanın ısırdığı an yanında değildim ancak gösteri sırasında olmadığını zannediyorum, fakat onu net bilmiyorum. Kendisi ile görüşebiliyorum, durumu şu anda stabil"



Aref'in kobrayı ne zamandan beri beslediğini bilmediğini söyleyen Yana Vinter, "Yılanla küçük bir gösterisi oluyor. Fazla bir şey yaptırmıyordu. Kutudan çıkartıyordu, geri koyuyordu. O kadar, kobranın başka bir işlevi yoktu. Zorlayacak ya da hayvanı uğraştıracak bir durum yoktu. Hayvanın gayet güzel yaşadığını biliyorum. Sadece görünmesi açısından kollanıyordu. 30 saniye ile 1 dakika arasında bir gösteri yapıyordu" diye konuştu.



Diğer yandan Aref Ghafouri gösteride kullandığı kobra yılanıyla 3 yıl önce çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından "Ölümle hiç bu kadar yakın olmadım" notuyla dün gece paylaştı.



Uzmanlar, bugün içerisinde panzehir iğnesi yapılmazsa Aref'in zehirleneceği ve hayatını kaybedebileceği uyarısında bulundu.

İl Sağlık Müdürü: ''İkinci evre yılan sokması''

Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, sihirbazlık gösterilerinde kullandığı 'kobra' cinsi yılanın ısırdığı, İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Ghafouri'nin sağlık durumunun düne göre daha iyiye gittiğini belirten Dr. Hülür, yılanın ısırdığı sağ kolundaki şişliğin de inmeye başladığını söyledi.

Ghafouri'nin sağlık değerlerinde anormallik görülmediğini, tedaviyle ilgili her türlü girişimin yapıldığını kaydeden Dr. Hülür; ısırmanın 'ikinci evre yılan sokması' olarak değerlendirildiğini, sokulan bölgede 'lokal zehirlenme' olduğunu ve bütün vücuda yayıldığını düşünmediklerini dile getirdi.

Yılanın özellikleri

Asya'ya özgü hayvan olarak bilinse de kobraların ana vatanı Hint ormanlarıdır. Bunun yanında Sri Lanka, Myanmar, Nepal, Malezya, Laos, Endonezya, Kamboçya, Çin, Butan, Bangladeş, Singapur, Tayland ve Filipinler'de de sık görülür. Kobranın alt çenesi çok esnektir. Bu sayede kalıplı avları rahatlıkla yutabilir. Gün ışığını çok seven kobralar, yapı olarak çekingendir.

Tahrik edilmedikçe, üzerlerine gidilmedikçe saldırmazlar. Kobraların zehri, esas olarak nörotoksinlerden oluşur. Yılanın ısırması kişide şiddetli ağrı, bulanık görme, uyuşukluk ve baş dönmesine neden olurken, daha sonra felce de yol açabilir. Isırılan kişiye müdahale edilmemesi halinde solunum yetmezliği meydana gelebilir. Bu durum, kişinin ölümüne neden olabilir.

Boyları 5 ile 6 metre arasında değişen kobralar, 4 ya da 5 kilodur. Türkiye'de ise 'kobra' cinsi yılan yaşamıyor. Türkiye'deki yılanların türü engerek olduğu için sağlık merkezlerinde de bu yılan ısırmasına karşı serum bulunuyor. 'Kobra' cinsi yılanının serumu ise Mısır ve Fransa'dan temin edilebiliyor.