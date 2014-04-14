Koblosuz internet frekansı, ergenliğe erken sokuyor

İzmir’de yapılan araştırmalara göre, bilim insanlarının fareler üzerinde 2 yıl süreyle yaptığı elektromanyetik alan araştırması, kablosuz internet frekansına anne karnından itibaren maruz kalanlarda büyüme geriliği ve büyüme hormonu bozukluğu meydana geldiğini ortaya koydu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Kliniği Eğitim Görevlisi ve İKÇÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığını yürüten Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Bumin Dündar, elektromanyetik alan konusunda yaptıkları çalışmanın sonuçlarını anlattı.

Teknolojik gelişme ile evdeki elektronik cihaz kullanım alanının genişlediğini, kablosuz internetin artık hemen her evde olduğunu söyleyen Dündar, elektromanyetik dalgaların çocuk sağlığı üzerindeki etkisine yönelik literatürdeki ilk çalışmayı yaptıklarını ifade etti.

Anne karnından itibaren fareleri kablosuz internet frekansına maruz bıraktıklarını, bir grup farenin doğumundan sonra da elektromanyetik alanda kaldığını kaydeden Dündar, "Çok enteresan sonuçlarla karşılaştık. Özellikle anne karnından itibaren elektromanyetik alana maruz kalanlarda çok ciddi büyüme geriliği saptadık, daha geç ergenliğe girdiler. IGF-1 dediğimiz büyüme hormonlarıyla ilgili bazı peptitleri daha düşük bulduk, bozukluk tespit ettik" dedi.



Ergenlik erkene kaydı

Uluslararası saygın tıp dergisinde yayınlanan araştırma sonuçlarının günlük yaşama etkisini de değerlendiren Dündar, elektromanyetik alanın beyin, kan ve trioid olmak üzere tüm vücudu etkilediğini dile getirdi.

Kanser vakalarında ciddi artış olduğuna değinen Bumin Dündar, endüstriyelleşme ve çevresel faktörlerin endokrinoloji alanında da etkili olduğunu, büyüme bozuklukları ve ergenlikle ilgili sorunlarda artış görüldüğünü belirtti. Geçmiş yüzyıllar göz önüne alındığında erken ergenlikte artış olduğunu söyleyen Dündar, "Kızlarda 8, erkeklerde 9 yaşından önce yaşanan ergenliği erken kabul ediyoruz" dedi.

Erken ergenlik konusunda 3-4-5 yaşlarında yakaladıkları vakalar bulunduğunu vurgulayan Dündar, şöyle konuştu:

"Değişik faktörlere bağlı olarak genelde 6-8 yaş arası erken ergenlik vakaları geliyor. Yaptığımız araştırma elektromanyetik alan ile ergenlik bozukluğu, gecikmiş ergenlik arasında ilişki olabileceğini saptadı. Elektromanyetik alanın beyindeki etkileri araştırıldığında birtakım peptitlerde artma, azalma olduğu tespit edildi. Elektromanyetik alanın erken ergenlik ve gecikmiş ergenlikte rol alabileceğini düşünmek yanlış olmaz."

Dündar, elektromanyetik alana sadece kablosuz internet bağlantısının değil, cep telefonu, mikrodalga fırın, saç kurutma makinesi, televizyonun da neden olduğunu aktardı.

Modemi kapatın, cep telefonunu uzağa bırakın

Modemin gece kapatılması gerektiğini ifade ederek, çocukların cep telefonuna 1 metreden fazla yaklaşmamasını öneren Dündar, akıllı telefonların daha fazla manyetik alan oluşturduğuna işaret etti.

Çocukların televizyon bulunan bir odada uyumaması gerektiğini belirten Dündar, hamilelerin de modeme 1 metreden fazla yaklaşmamasını istedi. Mikrodalga fırının çok ciddi elektromanyetik alan oluşturduğunu kaydeden Bumin Dündar, şunları söyledi:

"Çocukların mikrodalga fırın yanında olmaması gerekir. Yatakları elektronik cihazlara uzak olmalı. Fişteki bir televizyon stand by konumunda olsa bile elektriksel alan yaratır. Yatarken elektrikli ev aletleri fişe takılı olmamalı. İnsan sağlığına olumsuz etkileri olabilir."