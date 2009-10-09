KOBİ'lere yeni destek paketi

Sanayi Bakanı KOBİ'lere yeni destek paketini açıkladı. Bakan Ergün: KOSGEB'e kayıtlı 100.000 işletmeye 2.5 milyar TL kredi imkanı sağlayacağız. Sel nedeniyle zarar gören KOBİ'lere acil destek kredisi uygulanacak.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, esnaf ve KOBİ'lere yönelik "Yeni Kredi Destek Paketini" Ankara'da düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

Üç ayaklı destek programına göre, KOBİ başına 12 ay vadeli 25 bin lira kredi verilecek ve bu kredinin faizinin yüzde 75'i KOSGEB tarafından karşılanacak. GAP bölgesindeki KOBİ'ler için ise vade süresi 36 ay, kredi üst limiti de 300 bin lira olacak. Üçüncü olarak da selden etkilenenlerin alacağı kredinin faizinin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak.

İşte paketin ayrıntıları:

2003 yılından beri toplam 48 bin işletmeye değişik destek programları ile 5.2 milyar liralık kredi hacmi sağlandı. İmalatçı KOBİ'lerle birlikte hizmet sektörü de KOSGEB desteği alacak. KOBİ'lerin uygun koşullarda kredi temini KOSGEB tarafından sağlanacak. Üç ayaklı yeni bir destek programını hayata geçiriyoruz...

- İlk ayağı, 100 bin işletmeye 2.5 milyar liralık kredi hacmi oluşturmak... Kredi faizinin yüzde 75'i KOSGEB tarafından sağlanacak. Kredinin ilk üç ayı ödemesiz ve toplam 12 ay vadeli olacak. Üst limit 25 bin lira olacak. İşletme sahibi kadınsa kredi üst limiti 30 bin lira olacak.ç Verilen kredilerin amaç dışı kullanıldığı tespit edilirse bir daha KOSGEB'den yararlanamayacak.

- İkinci ayağı GAP'ta yer alan KOBİ'lerle ilgili...

Makine techizat ve kredi faiz desteği başlatıyoruz. Üst limiti 300 bin lira olacak. İlk 6 ay ödemesiz, kalanı 30 ay eşit taksitlerle ödemeli, toplam 36 ay olacak. Faizin yüzde 75'i KOSGEB tarafından karşılanacak.

-Üçüncü ayağı ise acil destek kredisi programı...

Selden etkilenenlerin alacağı kredinin faiz bedelinin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak. Kredinin vadesi ilk 6 ayı ödemesiz, 24 ay olacak. Kredinin üst limiti 100 bin TL olacak.