KOBİ'ler "Google Benim İşletmem"e ücretsiz kaydolabiliyor

İstanbul, 20 Aralık (DHA) - Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) Akbank’ın yeni hizmetiyle, ücretsiz olarak \"Google Benim İşletmem\"e kaydolabiliyor, internet aramalarında kolayca bulunuyor.

Akbank\'tan yapılan açıklamada, \"Akbank Türkiye’de yine bir ilke imza atarak, tüm KOBİ’lerin internet aramalarında kolayca bulunması için yeni bir hizmet hayata geçirdi\" denildi.

Buna göre, KOBİ’ler Akbank Direkt üzerinden Google Benim İşletmem’e ücretsiz ve anında kaydolacak ve tüketicilerin Google aramalarında daha kolay bulunabilecekler. KOBİ\'lerin hizmeti kullanmak için Akbank Direkt’e giriş yaptıktan sonra, \"başvurularım\" menüsü altından Google Benim İşletmem’i seçerek, adreslerini \"Google Haritalar\"da doğrulamaları yeterli olacak.

Akbank Direkt Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Tolga Ulutaş, \"Google bugün dünyanın en önemli arama motoru; tüketiciler tüm ihtiyaçlarını ve merak ettiklerini Google’da arıyor\" dedi ve ekledi:

\"Dolayısıyla günümüzde KOBİ’ler için bu aramalarda kolay erişilebilir olmak çok önemli. Tüketici bir restorana gidecekse, alışveriş yapmak için bir dükkân arıyorsa, kısacası herhangi bir şeye ihtiyaç duyduğunda Google’a soruyor. Bu nedenle de Google Benim İşletmem’e kayıtlı iş yerleri, listelemede yer alarak her zaman bir adım önde oluyor. KOBİ’ler bu uygulama sayesinde iş yeri bilgilerini, tüketicilerin görmeleri için istedikleri fotoğrafları, açılış kapanış saatlerini girebiliyor, müşterilerinin yorum yapabileceği bir alana sahip olabiliyor.\"

KOBİ\'lerin, Akbank Direkt üzerinden ücretsiz, anında kaydolabilecekleri bu hizmet sayesinde Google’ın sunduğu ücretsiz web sitesi kurulum hizmetinden de yararlanabildiklerini belirten Ulutaş, \"Bizim de görevimiz her alanda olduğu gibi müşterilerimizin hayatını nasıl kolaylaştırabiliriz sorusunun cevabını bulmak. Dolayısıyla biz de yeni hizmetimizi bu hedef doğrultusunda geliştirdik. Böylece artık tüm KOBİ müşterilerimiz Akbank Direkt’le bir işlemi daha zahmetsiz ve anında çözebiliyor, üstelik müşterilerinin onlara ulaşması kolaylaşıyor\" diye ekledi.