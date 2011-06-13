-KOBİDER: AK PARTİ, VAATLERİNİ YERİNE GETİRMELİ TRABZON (A.A) - 13.06.2011 - Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç, halkın oyunun yarıdan fazlasını kazanarak büyük çoğunlukla birinci seçilen AK Parti'nin, halka olan vaatlerini yerine getirmesi gerektiğini bildirdi. Özgenç, yaptığı yazılı açıklamada, seçmenin aralıksız üçüncü kez iktidara taşıdığı AK Parti'nin 12 Haziran genel seçiminde aldığı oy oranının, son 50 yılın siyasi tarihi itibarıyla büyük bir başarı olduğunu belirtti. Türkiye tarihinde iktidarda olan bir partinin üç kez üst üste hükümet olup oylarını artırarak çıkmasının bugüne kadar hiçbir partiye ve lidere nasip olmayan bir başarı grafiği olduğunu dile getiren Özgenç, şöyle devam etti: ''İktidar partisinin yıpranacağı yerde en yakın rakibine iki misli fark atarak seçilmesi, kim ne derse desin bize göre siyasi rekordur. Yüzde 50'nin üstünde alınan oy dünya siyaseti açısından çok yüksek bir orandır. Her iki vatandaştan birinin oyunu almak, tabir yerindeyse halkın büyük çoğunluğunun desteğini arkasına almak demektir. Halkın oyunun yarıdan fazlasını kazanarak büyük çoğunlukla birinci seçilen AK Parti, halka olan vaatlerini yerine getirmeli. Halkın ekonomik ve sosyal sorunlarına çözüm bulmalı. En başta yeni anayasa olmak üzere eğitimden sağlığa, sağlıktan başörtüsü soruna kadar bugüne kadar çözülememiş ne kadar sorun varsa ustalık döneminde bunların büyük çoğunluğu çözülmeli. Vatandaş üç kez büyük çoğunlukla iktidar yaptığı partiden mazeret değil icraat bekler.'' Nurettin Özgenç, seçim sonuçlarını CHP ve MHP açısından değerlendirirken de şu görüşlere yer verdi: ''Aslında CHP'nin, muhalefette olup yıpranmamış olması ve lider değişimi yapması nedeniyle oylarını bir hayli artırması bekleniyordu. Beklentilerin aksine oy oranını artıramamasının altında yatan nedenlerin bir an önce sorgulanması gerekmektedir. Bunların en başında gelen etkenlere bakıldığında başörtüsü karşıtlığı ve yeni anayasa konusunda gevşek davranılması olduğunu düşünüyorum. MHP'nin ise kaset skandallarının etkisiyle çok az bir oy kaybı olduğu görülmektedir. Bu çok önemli bir şey değildir. Önemli olan MHP'nin anahtar parti olmasıdır. Özellikle kamuoyunu yakından ilgilendiren konularda başörtüsü meselesinde yapılan yasa değişikliğinde yapıldığı gibi siyasi ideoloji bir kenara bırakılmalı, halkın tercihlerine göre hareket edilmeli.'' Özgenç, bağımsızların oy oranının artmasının demokrasi açısından olumlu olduğunu belirterek, fikir ve düşüncelerini TBMM çatısı altında ifade edebilmeleri açısından müspet bir gelişme olduğunu ifade etti. Özellikle yeni anayasa çalışmalarında Meclis'te üyeleri bulunan partilerin bu konuda uzlaşmak zorunda olduklarını vurgulayan Özgenç, partili partisiz tüm Meclis üyelerinin sivil, katılımcı, özgürlükleri esas alan yeni anayasa çalışmalarına kesintisiz destek vermesini istedi.