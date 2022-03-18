KOBİ olmak için gereken üst sınır değeri güncellendi

İşletmelerin, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ) olarak tanımlanması için sağlamaları gereken üst sınır değerleri güncellendi. Buna göre; yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço üst sınırı, mikro işletmeler için 3 milyon TL’den 5 milyon TL’ye, küçük işletmeler için 25 milyon TL’den 50 milyon TL’ye ve orta büyüklükteki işletmeler için 125 milyon TL’den 250 milyon TL’ye yükseldi.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Yönetmelikle 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 5 milyon Türk lirasını aşmayan işletmeler mikro işletme olarak, 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 50 milyon Türk lirasını aşmayan işletmeler küçük işletme olarak, 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 250 milyon Türk lirasını aşmayan işletmeler orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılacak.

2018 yılında bir önceki değişiklikte, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu üst sınırı, mikro işletmeler için 3 milyon TL, küçük işletmeler için 25 milyon TL ve orta büyüklükteki işletmeler için 125 milyon TL olarak belirlenmişti.