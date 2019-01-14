KOBİ Değer Paketi'ne TEPSAM'dan destek

İSTANBUL,(DHA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan KOBİ ekonomik paketiyle ilgili TEPSAM\'dan açıklama geldi. TEPSAM Başkanı Teoman Yıldırım, yeni paketin KOBİ\'lere olumlu etki sağlayacağını belirtti.

Geçtiğimiz hafta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yeni bir KOBİ destek paketi açıklanmıştı. Buna göre yeni kredi paketinin büyüklüğünün 20 milyar lira olacağı, yıllık cirosu 25 milyon liranın altında olan mikro ve küçük ölçekli işletmelere finansman imkânı sağlanacağı bildirilmişti. İmalat ve ihracat sektöründeki şirketlere azami 1 milyon lira destek verileceği, hizmet sektöründeki şirketlere azami 500 bin lira destek sağlanacağı duyurulmuştu. Ayrıca toplam 40 bin işletmeye kredi verileceği ve 6 ay ödemesiz kredi için yüzde 1.54 faiz oranı uygulanacağı da ifade edilmişti.

Açıklanan yeni pakete Türkiye Ekonomik Politik ve Stratejik Araştırma Merkezi\'nden de (TEPSAM) destek geldi. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan TEPSAM Yönetim Kurulu Başkanı Teoman Yıldırım, KOBİ\'lerin bu paketle yaşadıkları ekonomik güçlüklerden kaynaklı sıkıntıları aşmalarında etkili bir yol olacağını kaydetti.

Yeni kredi paketinin KOBİ’lere olumlu etki sağlayacağını ifade eden Yıldırım, \"Ülkelerin kalkınmışlığı ve zenginliği KOBİ’lerin sürdürülebilirliği ve gücü ile bağlantılıdır. KOBİ Değer Kredisi programı için sayın bakanımıza teşekkür ederiz\" dedi.

TESPAM Başkanı açıklamalarına şöyle devam etti:

\"TÜİK verilerine göre KOBİ’ler ülkemizde toplam girişim sayısının yüzde 99,8’ini ve toplam ihracatın ise yüzde 55’ini oluşturuyor. Yine TÜİK verilerine göre KOBİ’lerin ihracatının yüzde 92’si imalat sanayi ürünlerinden sağlanıyor. Sayın bakanımızın açıkladığı KOBİ’ler için KOBİ Değer Kredisi imkânı ve bundan özellikle imalatçı ve ihracatçı KOBİ’lerin yararlanıyor olması önemlidir. KOBİ’lerin ülkemiz toplam ihracatı içerisindeki payı ve KOBİ ihracatının neredeyse tamamının imalat sanayi ürünlerinden oluşuyor olması bu teşvikin önemini daha da arttırmaktadır.”

\"EKONOMİDE MORALLERİ DÜZELTECEK\"

KOBİ Değer Kredisi\'nin ekonomi için can suyu olacağını vurgulayan Yıldırım, destek paketinin üretim ve istihdam hayatının gücüne güç katacağını belirtti ve ekledi:

\"Üretimi, hayatımızın ve ekonomimizin en önemli can damarı olan KOBİ\'lerimizin temel sorunu olan finansman adına açıklanan KOBİ Değer Kredisi destek paketini, bu nedenle çok önemli ve anlamlı buluyoruz. KOBİ Değer Kredisi kapsamında özellikle imalat ve ihracat yapan KOBİ’lerin ihtiyacı olan finansmana bu maliyetle ve 6 ay geri ödemesiz olarak ulaşması 2019 yılının genel ekonomik süreci içinde yılın başında açıklanmış olması da, ekonomide moral değerleri yükseltmek adına yeni yıla pozitif bir başlangıç oluşturacaktır.\"