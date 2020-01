Kobanêli çocuklar için ‘1 mama, 1 süt, 1 biberon’ kampanyası

IŞİD’den kaçarak Suruç’a göç eden Kobanêliler arasında bulunan 20 bin civarında 0-3 yaş aralığındaki çocuk ve bebekler ağır şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Kışın gelmesiyle birlikte özellikle bebek ve çocukların beslenme ve barınma koşulları ağırlaştı. Suruç Kobanê Dayanışma Koordinasyonu ile Rojava Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, bebekler için 27 Kasım’da ‘1 mama, 1 süt, 1 biberon’ kampanyası başlattı. Kampanya kış boyunca devam edecek.

Kampanya aktivistlerinden Ayşe Toksöz Türkiye’nin çeşitli kentleri, Avrupa ve Kürt illerinden yardımlar geldiğini ancak bu yardımlarda süreklilik sağlanması gerektiğini söyledi.

DİHA’da yer alan habere göre, Kobanêli bebeklerin kötü koşullar nedeniyle anne sütü ile beslenemediğini söyleyen Toksöz, bebeklerin beslenebilmesi için tek şeyin mama olduğunu belirtti. Çocuklara en az 6 aya kadar mama vermek gerektiğini, ancak yeterli mama olmadığını ifade eden Toksöz, “Bu savaştan en çok etkilenen çocuklardır. Onları yalnız bırakmamalıyız. Bebeklerin ve 5 yaşa kadar çocukların da beslenme ve beşik ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, her çadır kente ve her mahalleye mama mutfakları kurmayı amaçlıyoruz. Bu mutfaklar için donanımlı birer konteyner ve düzenli mama temin edilmesine ihtiyacımız var. Bunun için gönüllü olabilecek her STK, dernek, parti, kurum ve kişilerden bizimle iletişime geçmelerini bekliyoruz” dedi.