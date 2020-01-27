Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı

NBA efsanesi Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi basketbolseverleri yasa boğarken, efsane ismin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce twitter hesabında yazan bir kullanıcı tüm dünyada gündeme oturdu

sözcü'nün haberine göre; ‘dotNoso’ isimli bir twitter kullanıcısının 13 Kasım 2012 tarihinde yaptığı paylaşımda Kobe Bryant’ın helikopter kazasında hayatını kaybedeceğini yazması herkesi şoke etti.

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Kobe’nin 8 yıl sonra gerçekten bir helikopter kazasında hayatını kaybetmesi paylaşımın binlerce etkileşim almasına neden oldu. Yaşananlar sosyal medyada büyük bir şaşkınlıkla karşılandı ve böyle bir olayın 8 yıl önce bilinmesi bir çok soru işaretine neden oldu.