Kobe Bryant'tan duygusal mesaj

Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu Kobe Bryant'ın Golden State maçında aşil tendonu koptu. 1 yıl sahalardan uzak kalabileceği belirtilen 35 yaşındaki oyuncu, yaşadığı sakatlıkla ilgili duygu yüklü bir mesaj paylaştı.

NBA tarihine damgasını vuran skorer oyuncu, Los Angeles Lakers'ın Golden State ile oynadığı karşılaşmanın bitimine 42 saniye kala rakip potaya hücum ederken kendini yerde buldu.

Kobe, acılar içinde soyunma odasının yolunu tutarken, yapılan ilk kontrollerde 35 yaşındaki basketbolcunun aşil tendonunun yırtıldığı belirlendi.

Ancak Kobe Bryant'ın son durumunun bugün çekilecek MR'ın ardından belli olacağı ifade edildi.

Kobe, aşil tendonunun koptuğunun belirlenmesi halinde parkelerden 1 yıl uzak kalabilir. Son maçlarda daha çok süre alan yıldız basketbolcunun bu yoğun tempoyu kaldırmakta zorlandığı belirtiliyor.



Facebook'tan duygusal mesaj



Kobe Bryant, sakatlanmasının ardından Facebook hesabı üzerinden duygu yüklü bir mesaj paylaştı.

Yaşadığı olayı "Saçma sapan bir durum" şeklinde nitelendiren yıldız oyuncu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yaptığım tüm idmanlar ve fedakarlıklar, bir hareketim ile hem de daha önce milyonlarca kez yaptığım bir hareketle uçup gitti. Tahammül edilemez bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Bu niye yaşandı? Hiçbir mantığı yok.

Şimdi bu durumdan geri dönüp 35 yaşında eskisi gibi ya da eskisinden daha iyi bir oyuncu mu olacağım? Bunu nasıl yapabilirim ki? Belki de hayatımda yeni bir dönemin kapılarının açılacağı gün geldi. Ama bunun o gün olduğuna inanmıyorum. 'Beni bir ayıyla kavga ederken görürseniz, ayı için dua edin'.

Bu deyişe bayılıyorum. Bu aynı zamanda Mamba'nın hayat görüşü. Biz vazgeçmeyiz. Biz saklanmayız. Biz kaçmayız. Yine bu inançla tedavi sürecini geçirecek ve her zamankinden güçlü olarak geri dönmeye çalışacağım."

Kobe Bryant, yokluğuna karşın takım arkadaşlarının Play-off'lara kalacağına da inandığını dile getirdi.