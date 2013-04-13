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Spor

Kobe Bryant'ın aşil tendonu koptu, kariyeri tehlikede!

Kobe Bryant, Warriors maçında ciddi şekilde sakatlanarak oyunu terketti

13 Nisan 2013 12:51

Los Angeles Lakers'ın süper starı Kobe Bryant'ın aşil tendonu koptu. Dünyaca ünlü 35 yaşındaki basketbol yıldızının kariyeri de tehlikeye girdi.

Kobe Bryant, Lakers-Warriors maçında sakatlandı.

Daha önce kariyerinde hiçbir ağır sakatlık yaşamayan 35 yaşındaki yıldız basketbolcu maçın ardından aşil tendonunun koptuğunu söyledi.

Bryant'ın durumu MR'ın ardından belli olacak.

Lakers koçu Mike D'Antoni son maçlarda Kobe Bryant'ı 48 dakika sahada tutuyordu ve sakat sakat oynamak zorunda kalan oyuncunun artık vücudunun dayanamadığı konuşuluyor.

Öte yandan Lakers'ın İspanyol pivotu Pau Gasol, maçın ardından Kobe'nin durumunu öğrenince göz yaşlarına hakim olamadı.

Maçı ise Lakers 118-116 kazanırken Kobe Bryant sakatlanıp çıkana kadar 34 sayı kaydetmişti.

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