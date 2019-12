Kobe Bryant'lı THY reklamının kamera arkası

T24 -

THY’nin uluslararası marka bilinirliği çalışmaları çerçevesinde anlaşmaya vardığı ünlü basketbolcu Kobe Bryant’ın THY için rol aldığı reklam filminin çekimleri devam ederken, filmin kamera arkası görüntüleri sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta yayınlanmaya başlandı.

Kamera arkası görüntülerde, THY logolu topu eline alan, takım elbise giymiş Kobe, "Merhaba millet, nasılsınız, ben Kobe. Türk Hava Yolları reklam filmi çekiminde kamera arkasındayız. Eminim herkes beğenecektir. Bildiğiniz gibi We are Turkish Airlines, We are globally yours" diyor.



İki yıllık anlaşma

THY, uluslararası marka bilinirliği çalışmaları çerçevesinde basketbol dünyasının en değerli oyuncularından Kobe Bryant ile anlaşmış, ABD’nin Los Angeles şehrinde atılan imzaların ardından Kobe Bryant, iki yıl boyunca THY’nin başta ABD olmak üzere dünyadaki marka tanıtım elçisi olmuştu.

Kobe Bryant, THY’nin düzenleyeceği birçok organizasyonda ve halkla ilişkiler etkinliklerinde sevenleriyle sık sık bir araya gelerek THY markasını tanıtacak.

Kobe Bryant’ın rol alacağı reklam filmi, 2011 yılının ilk çeyreğinde ağırlıklı olarak Amerika ve Uzak Doğu ülkeleri olmak üzere global yayınlar ile 80’den fazla ülkede uluslararası televizyon kanallarında ve sinemalarda izleyiciyle buluşacak. Ayrıca, billboard, dergi, dijital ortam gibi birçok farklı mecrada da Türk Hava Yollarının reklamları yayınlanacak.



Kobe Bryant

THY’nin yeni küresel marka tanıtım elçisi olan Kobe Bryant’ın basketbol geçmişi başarılarla dolu. Son iki yıldır NBA finallerinin en değerli oyuncu seçilen Kobe, aynı zamanda 5 kez NBA şampiyonluğu yaşadı. Milyonlarca basketbolsevere ilham veren ünlü oyuncu, iki kez NBA sayı şampiyonu oldu. Bryant’ın olimpiyat altın madalyası da bulunuyor.

Kobe Bryant, Forbes dergisinin dünyanın en değerli 100 ünlü ismi endeksinde 14’üncü sırada yer alıyor. Her ne kadar basketboldaki mucizeleri ile tanınsa da tam bir futbol tutkunu olan Kobe Bryant, Barcelona futbol takımının sıkı taraftarlarından. Süper yıldız, basına yaptığı açıklamalarda sık sık Messi’ye olan hayranlığını dile getiriyor.