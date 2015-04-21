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Yaşam

Kobe Bryant'ın ayakkabısı İstanbul'da satışa çıkartıldı

İlanda Bryant’ın ayakkabıyı imzaladığı birlikte çekilmiş fotoğraf da yer aldı

21 Nisan 2015 12:44

Türk Hava Yolları (THY) reklam çekimi için İstanbul'a gelen NBA yıldızı Kobe Bryant'ın özel olarak imzaladığı ayakkabı satılığa çıkartıldı.

'Sahibinden' satışa çıkartılan Kobe Bryant’ın THY reklam çekimleri öncesi imzaladığı ayakkabı internet üzerinden satış yapan bir sitede alıcısını bekliyor.

DHA'dan İbrahim Yıldız'ın haberine göre, 5 bin Dolar’a satışa çıkartılan ayakkabı için ilan detayında ‘THY’ye özel reklam çekimi için İstanbul ’a gelen Kobe Bryant’ın 1 adet özel getirdiği ve resimde göründüğü gibi imzaladığı ayakkabıdır’ denildi. İlan fotoğraflarında ise ayakkabı detayının yanı sıra, THY eski Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, THY Genel Müdürü Temel Kotil ve Kobe Bryant’ın ayakkabıyı imzaladığı birlikte çekilmiş fotoğraf da yer aldı. 

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