-KOBE BRYANT AMELİYAT OLDU LOS ANGELES (A.A) - 24.07.2010 - Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angelas Lakers'ın oyuncusu Kobe Bryant, dizinden başarılı bir ameliyat geçirdi. Los Angeles Lakers'ın internet sitesindeki habere göre, geçen sezon ve önceki sezon NBA finallerinin ''En Değerli Oyuncusu (MVP)'' seçilen Bryant, geçen hafta artroskopik diz ameliyatı oldu. Yıldız oyuncunun Eylül ayındaki sezon öncesi hazırlık kampına yetişeceği ifade edildi. Başarılı oyun kurucu, aynı dizinden 2003 ve 2006 yıllarında da ameliyat olmuştu.