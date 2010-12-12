-KOBE BRYANT THY'NİN TANITIM ELÇİSİ İSTANBUL (A.A) - 12.12.2010 - Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nin (NBA) efsanevi oyuncularından Kobe Bryant, Türk Hava Yolları'nın (THY) ''Yeni Küresel Marka Tanıtım Elçisi'' oldu. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, uluslararası marka bilinirliği çalışmalarına hız kesmeden devam eden THY'nin, basketbol dünyasının en değerli oyuncularından Kobe Bryant ile marka tanıtım elçiliği için anlaştığı bildirildi. ABD'nin Los Angeles şehrinde atılan imzaların ardından Kobe Bryant'ın, iki yıl boyunca THY'nin başta ABD olmak üzere dünyadaki marka tanıtım elçisi olduğu kaydedildi. Açıklamada, Amerika kıtasında uzun yıllardır New York ve Chicago'ya gerçekleştirilen uçuşların yanı sıra geçtiğimiz yıllarda Toronto ve Sao Paulo'ya uçmaya başlayan geçen ay da Washington hattını hayata geçiren ve yakında Los Angeles'a uçuş hattı açmaya hazırlanan THY'nin, Kobe Bryant ile başta Amerika olmak üzere Kobe'nin en çok hayranının bulunduğu Uzak Doğu ve Orta Doğu ülkelerinde kitlelerle buluşacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca Kobe Bryant'ın THY'nin düzenleyeceği birçok organizasyonda ve halkla ilişkiler etkinliklerinde sevenleri ile sık sık bir araya geleceği ve THY markasını tanıtacağı ifade edildi. -THY YÖNETİM KURULU BAŞKANI TOPÇU- THY açıklamasında, anlaşma ile ilgili görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, 2011 yılı sonuna kadar filoya 23 adet yeni geniş gövdeli uçağın katılacağını belirterek, başta ABD ve Uzak Doğu olmak üzere yeni hatlar açılacağını, mevcut hatlarda da frekans artışı yaparak daha çok sefer gerçekleştireceklerini bildirdi. THY yolcularına çok daha iyi ürünler sunmayı hedeflediklerini belirten Topçu, açıklamasında, şunları kaydetti: ''Ortaya çıkan bu büyük kapasite artışı ve yeni ürünleri müşterilerimize en etkili tanıtmak için gerek bu hedef bölgelerde gerekse tüm dünyada, ortaklığımızın spor üzerinden yürütmüş olduğu iletişim stratejilerine uygun olarak basketbol dünyasının en popüler ve kariyeri başarılarla dolu ismi Kobe Bryant ile anlaştık. Kobe Bryant, 2 yıl boyunca tüm bu bölgelerde markamızın global tanıtım elçisi olarak hem oynayacağı reklam filmlerinde hem de PR çalışmalarında bizimle birlikte markamızın daha geniş kitleler tarafından algılanmasına ve tercih edilmesine katkıda bulunacaktır.'' -KOBE BRYANT'IN GÖRÜŞLERİ- Açıklamada, yapılan anlaşmaya ilişkin Kobe Braynt'ın şu ifadelerine yer verildi: ''Türk Hava Yolları'nın küresel marka tanıtım elçisi olarak seçildiğim için gururluyum. Türk Hava Yolları 77 yıldır yolcularına mükemmel bir hizmet sunuyor ve artık Los Angeleslılar'ın da bu hizmeti ilk elden deneyimleyeceği için de mutluyum. Türkiye doğal güzellikler ve binlerce yıllık tarihi açısından zengin bir ülke ve ben bu ihtişamın dünyadaki diğer insanlara ulaştırılmasında Türk Hava Yolları ile işbirliği yapacağım için mutluyum. En kısa sürede Türk Hava Yolları ile uçmak ve mükemmel servisi ve üst seviyede övgü alan yemekleri kendim denemek için sabırsızlanıyorum.'' -KOBE'Lİ TANITIM FİLMİ 2011 YILINDA- Kobe Bryant'ın rol alacağı THY reklam filmi, 2011 yılının ilk çeyreğinde ağırlıklı olarak Amerika ve Uzak Doğu ülkeleri olmak üzere global yayınlar ile 80'den fazla ülkede uluslararası televizyon kanallarında ve sinemalarda izleyici ile buluşacak. Ayrıca, billboard, dergi, dijital ortam gibi birçok farklı mecrada da Türk Hava Yolları'nın reklamları yayınlanacak.