-KOBE BRYANT THY İÇİN MUTFAKTA İSTANBUL (A.A) - 11.02.2011 - Türk Hava Yollarının (THY) ''Yeni Küresel Marka Tanıtım Elçisi'' olan Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nin (NBA) efsanevi oyuncularından Kobe Bryant'ın reklam çekimi Los Angeles'ta tamamlandı. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, 2 yıl boyunca Türk Hava Yolları'nın başta ABD olmak üzere dünyadaki marka elçisi olan Kobe Bryant'ın başrolünde yer aldığı reklam filmi, Los Angeles Southbay stüdyolarında yaklaşık 1200 metrekarelik bir stüdyoda çekildi. 3 ayrı dekorda Türk, Amerikan ve İngiliz ekiplerin katkılarıyla çekilen filmin yönetmenliğini Adidas, Mercedes, Hermes ve BMW gibi markaların uluslararası reklamlarını yöneten Laurence Dunmore yaptı. Müzikleri, Hollanda Amsterdam'da Massive Music tarafınca hazırlanan filmde yaklaşık 215 kişi görev aldı. Türk Hava Yolları için hayatında ilk kez mutfağa giren Kobe Bryant, reklam filminde basketbol oynamayıp, bu kez oyunculuk hünerlerini sergiledi. 3 ay devam eden hazırlıkların ardından, iki gün süren çekimlerde kullanılan birebir boyutlardaki uçağın maketi ve yeni Business Class koltuklar İngiltere'de hazırlanarak, Los Angeles'a gönderildi. Alametifarika reklam ajansınca hazırlanan reklam filminin prodüksüyonu Depo Film ve Ridley Scott Association tarafınca yapıldı. Kobe Bryant'ın rol aldığı Türk Hava Yolları reklam filmi, ilk önce Amerika ve Uzakdoğu'da, ardından uçulan 80'den fazla ülkede, uluslararası televizyon kanallarında ve sinemalarda izleyici ile buluşacak. Kobe ayrıca ilan tahtaları, dergi, dijital ortam gibi birçok farklı mecrada da Türk Hava Yolları'nın reklamlarında boy gösterecek.