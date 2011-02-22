-KOBE BRYANT THY İÇİN MUTFAĞA GİRDİ İSTANBUL (A.A) - 22.02.2011 - Türk Hava Yollarının (THY), ''Yeni Küresel Marka Tanıtım Elçisi'' olan Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nin (NBA) efsanevi oyuncularından Kobe Bryant'ın THY için çekilen reklam filmi yayınlanmaya başladı. 2 yıl boyunca THY'nin başta ABD olmak üzere dünyadaki marka elçisi olan Kobe Bryant'ın başrolünde yer aldığı reklam filmi, Los Angeles Southbay stüdyolarında yaklaşık 1200 metrekarelik bir stüdyoda çekildi. Üç ayrı dekorda Türk, Amerikan ve İngiliz ekiplerin katkılarıyla çekilen filmin yönetmenliğini Adidas, Mercedes, Hermes ve BMW gibi markaların uluslararası reklamlarını yöneten Laurence Dunmore yaptı. Müzikleri, Hollanda Amsterdam'da Massive Music tarafından hazırlanan filmde yaklaşık 215 kişi görev aldı. Üç ay devam eden hazırlıkların ardından, iki gün süren çekimlerde kullanılan birebir boyutlardaki uçağın maketi ve yeni Business Class koltuklar İngiltere'de hazırlanarak, Los Angeles'a gönderildi. Alametifarika Reklam Ajansınca hazırlanan reklam filminin, prodüksiyonu Depo Film ve Ridley Scott Association tarafından yapıldı. -PARMAĞINI KESTİ- THY için mutfağa giren Kobe Bryant, reklam filminde basketbol oynamayıp, bu kez mutfaktaki oyunculuk hünerlerini sergilemeye çalıştı. Yemek hazırlarken bıçakla elini kesen Kobe Bryant, filmin sonunda basketbol oyunculuğuna özenen aşçının aksayarak uçakta kendisine ikram ettiği yemekleri yerken görünüyor. Kobe Bryant'ın rol aldığı reklam filmi, Amerika'da gösterilmeye başlamasının ardından, Uzakdoğu'da ve THY'nin uçtuğu 80'den fazla ülkede, uluslararası televizyon kanallarında ve sinemalarda izleyici ile buluşacak. Kobe Bryant, ayrıca ilan tahtaları, dergi, dijital ortam gibi birçok farklı mecrada da THY'nin reklamlarında boy gösterecek.