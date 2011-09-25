Kobe Bryant İstanbul'da

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Nike tarafından düzenlenen bir organizasyon kapsamında İstanbul'a gelen NBA yıldızı Kobe Bryant, NTV Spor'a çok özel açıklamalarda bulundu.NBA'de Los Angeles Lakers'ın süper yıldızı Kobe Bryant, bugün çocuklarla birlikte olacağını ve harika bir şehir olan İstanbul'u da gezeceğini söyledi.Dünyanın öteki ucundaki çocuklar üzerinde etkisinin olmasının çok önemli olduğunu dile getiren Kobe, "Küçük bir çocukken ve basketbol oynarken böyle bir şeyin olabileceğini hiç düşünmüyordum aslında. Dünyanın öteki ucundaki çocuklar üzerinde böyle bir etkim olması çok güzel. Benim çocukluğumda olduğu gibi bu çocuklarında hayalleri var. Buna katkıda bulunmak güzel bir şey. Ben yıllar önce onların yerindeydim. Oyunu öğrenmek istiyordum. Bana basketbolu öğretecek herkese karşı açıktım. Onlara bakmak ve kendimi onlarda görmek çok güzel" ifadelerini kullandı.Çocukların kendisini örnek aldığını söyleyen Kobe, kendisinin de küçükken Michael Jordan ve Magic Johnson hayranı olduğunu söyledi.İstanbul'u nefes kesici bulduğunu söyleyen Kobe Bryant, "Bugün harika bir programım var. Çocuklarla birlikte olacağım ve şehri gezeceğim. Harika ve nefes kesici bir şehir burası. Çocuklarla basketbol oynayıp, şehri gezeceğim" dedi.Şu anda yaptığım işi çok seviyorum. Bu benim için iş değil, çalışıyormuş gibi hissetmiyorum kendimi. Antrenman yapmak bile bana eğlenceli geliyor. Bu kadar çok insana ilham kaynağı olmak benim için önemli bir şans. Çocuklara vereceğim ilk ders, eğlenmeleri. Hata yapmayı değil eğlenmeleri düşünmeliler. Onlara bunu öğreteceğim" şeklinde konuştu.