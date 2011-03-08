-KOBE BRYANT İSTANBUL'A GELMEYİ PLANLIYOR İSTANBUL (A.A) - 08.03.2011 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Lakers'ın yıldız basketbolcusu Kobe Bryant, bu yaz İstanbul'a gelmeyi planlıyor. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları'nın yeni reklam yüzü olan Bryant, Los Angeles'ta verilen bir davette THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Ali Osman Tobay, (A) Milli Takım Menajeri Harun Erdenay ve Milli Takımlar İdari Menajeri Barbaros Akkaş ile bir araya gelerek, sohbet etti. Türkiye'de yapılan 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'na gelmeyen Kobe Bryant'ın, şampiyonayı televizyondan izlediğini belirterek, ABD'nin üst üste aldığı galibiyetler ve İstanbul'daki ortamdan çok etkilendiğini, şampiyonaya gelmediği için pişmanlık duyduğunu söylediği kaydedildi. Kobe Bryant'ın ''Odom ile konuştuğumda bana sürekli İstanbul'un son derece güzel bir şehir olduğunu anlattı. Oynadıkları maçları ve salonları görünce 'keşke orada olsaydım' dedim. Belki bu yaz İstanbul'a gelirim'' ifadesini kullandığı aktarıldı.