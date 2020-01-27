Kobe Bryant'ın yeni NBA logosu olması için başlatılan kampanyaya 1,8 milyon imza

NBA tarihinin gelmiş geçmiş en büyük basketbolcuları arasında yer alan Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından, yeni NBA logosunda yıldız oyuncunun figürünün bulunması için başlatılan kampanyayı 1,8 milyondan fazla insan imzaladı.

Dijital imza kampanyası platformu change.org'daki önerinin sahibi Nick M. adlı kullanıcı, bu yolla Bryant'ın NBA logosunda ölümsüzleşeceğini belirtti.

Alan Siegel tarafından tasarlanan şimdiki NBA logosunda başka bir Los Angeles Lakers efsanesi Jerry West'in silüeti yer alıyor. West, 2017 yılında yaptığı açıklamada logonun değişmesini istediğini belirtmişti.

Kampanyaya şu bağlantıdan katılabilirsiniz.