Kobe Bryant'ın yeni NBA logosu olması için başlatılan kampanyaya 1,5 milyon kişi destek verdi
Alan Siegel tarafından tasarlanan şimdiki NBA logosunda başka bir LA Lakers efsanesi Jerry West'in silüeti yer alıyor
28 Ocak 2020 10:46
NBA logosunun, Pazar günü helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybeden efsanevi oyuncu Kobe Bryant'ın silüetiyle değiştirilmesi için internette başlatılan kampanyaya 1,5 milyondan fazla kişi destek verdi.
Dijital imza kampanyası platformu change.org'daki önerinin sahibi Nick M. adlı kullanıcı, bu yolla Bryant'ın NBA logosunda ölümsüzleşeceğini belirtti.
Alan Siegel tarafından tasarlanan şimdiki NBA logosunda başka bir LA Lakers efsanesi Jerry West'in silüeti yer alıyor.
1971'den beri kullanılıyor
NBA logosu 1971'den beri kullanılıyor. Logodaki NBA yazısının karakteri 2017'de değiştirilmişti.