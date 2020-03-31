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Spor

Kobe Bryant'ın veda havlusu 30 bin dolara satıldı

31 Mart 2020 10:26

Yaşadığı helikopter kazası sonucunda hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant’ın son maçında kullandığı havlu açık arttırmada satıldı.

Kobe Bryant kariyerinin son maçında Utah Jazz karşısına çıkmış ve rakip potaya tam 60 sayı bırakarak müthiş bir performans göstermişti.

NBA'in efsane oyuncusu Bryant'ın bu maç sonunda yaptığı konuşmada kullandığı havlu yapılan açık artırmada 30 bin dolara alıcı buldu.

Kobe Bryant ve ve kızı Gianna, 26 Ocak’ta geçirdikleri helikopter kazasıyla hayatını kaybetmişti.

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