Kobe Bryant'ın ilk NBA maçında giydiği ayakkabılar açık artırmaya çıkarıldı

Geçen yıl geçirdiği helikopter kazasında kızıyla bilikte hayatını kaybeden basketbolun efsanevi ismi Kobe Bryant'ın ilk NBA maçında giydiği ayakkabı açık artırmaya çıkarılıyor.

Ocak 2020’de geçirdiği helikopter kazası sonucu henüz 42 yaşındayken hayatını kaybeden Bryant’ın 3 Kasım 1996’da giydiği ayakkabı, yeni sahibini bekliyor. Bryant, L.A. Lakers formasıyla Minnesota Timberwolves takımına karşı mücadele etmişti. Maçta, yedek kulübesinden çıkıp altı dakika boyunca skor kaydedememişti.

Bryant, 44 numara Adidas marka ayakkabısını maç sonrası bir hayranına vermişti. Hayranı, birkaç yıl sonra Bryant’ı takımıyla birlikte otel çıkışında yakaladığında ayakkabıya imza attırmıştı.

500 bin dolara alıcı çıkması bekleniyor

NTV'nin haberine göre; Bryant’ın hayranı, şimdi bu imzalı ayakkabıyı, Gotta Have Rock And Roll adlı online müzayede sitesi üzerinden satışa çıkarıyor. Ayakkabının minimum açık artırma fiyatı 100 bin dolar, müzayedede 500 bin dolara kadar çıkması bekleniyor.

NBA tarihinin en önemli basketbolcularından birisi olarak gösterilen Bryant, beş kez şampiyon olmuş, henüz 34 yaşındayken NBA tarihinde 30 bin sayı barajını aşmayı başaran en genç oyuncu ilan edildi.

Vanessa Bryant ile evli olan ve dört çocuğu bulunan basketbolcu, 26 Ocak 2020 tarihinde California'da bindiği helikopterin Calabasas şehri yakınlarında yaptığı kaza sonucunda, 13 yaşındaki kızı Gianna ve beraberlerindeki yedi kişiyle birlikte hayatını kaybetti.