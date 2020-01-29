Kobe Bryant'ın helikopterinde tavsiye edilen güvenlik cihazı bulunmuyormuş

ABD'li ünlü basketbol oyuncusu Kobe Bryant ve kızının da aralarında olduğu toplamda 9 kişinin yaşamını yitirdiği kazadaki helikopterin, karaya yakınlık konusunda pilotu bilgilendiren uyarı sistemini taşımadığı belirtildi.

Federal yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Kobe Bryant’la birlikte 9 kişiyi taşıyan helikopterde Arazi Bilinçlendirme ve Uyarı Sistemi (TAWS) adı verilen uyarıcı cihazın olmadığı ifade edildi.

Sputnik'in haberine göre; yetkililer, söz konusu sistemin Bryant'ın helikopterinde bulunması halinde, yoğun sis içinde kontrolünü kaybeden pilotun söz konusu kazayı önlemesine yardımcı olup olmayacağı konusunda da emin olmadıklarını ekledi.

Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kuruluşu'ndan (NTSB) Jennifer Homendy, helikopterin bulutların üstüne çıkmak için tırmanışa geçtiği sırada 366 metreden bir dakika içinde aşağı düştüğünü belirterek, "Bu, yüksek hızda oldukça dik bir iniş" dedi.

Kazaya tam olarak neyin sebep olduğunun tespit edilmesinin aylar alabileceğini belirten yetkililer, 6 yolcu ve fazlasını taşıyan helikopterlerin TWAS sistemini taşımasını önerdiklerini aktardı.

TWAS donanımının, hava ambulans taşımacılığında zorunlu olduğu ancak diğer yolcu helikopterlerinde kullanımının ise tavsiye edildiği kaydedildi.