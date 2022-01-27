Kobe Bryant'ın 2. ölüm yıl dönümünde kaza yerine heykeli dikildi

Amerikalı basketbolcu Kobe Bryant'ın ikinci ölüm yıl dönümünde, helikopterinin düştüğü yere kızı Gianna Bryant ile birlikte olduğu bir heykel dikildi.

2020'de Kobe Bryant ve kızı ile birlikte 7 kişinin bulunduğu helikopter Los Angeles yakınlarında düşmüş olaydan kurtulan olmamıştı. Euronews'in haberine göre 73 kilo ağırlığındaki bronz heykelde basketbol formalı Kobe'nin elini omzuna koyduğu kızı bir basketbol topu tutuyor.

"Kahramanlar gelip giderler ama efsaneler ölümsüzdür"

Heykelin çelikten tabanında 26 Ocak'taki sisli bir havada hayatını kaybeden 9 kişinin adları ile birlikte yıldız basketbolcunun ünlü bir sözü, "Kahramanlar gelip giderler ama efsaneler ölümsüzdür" bulunuyor.

Los Angeles Lakers'da 20 sezon basketbol oynayan Bryant, beş kez NBA şampiyonu olmuş, 41 yaşındaki ölümü ise profesyonel spor dünyasını şok ederken hayranlarını yasa boğmuştu. Aynı kazada hayatını kaybeden kızı Gigi ise babası gibi gelecekte bir basketbol yıldızı olması bekleniyordu. 13 yaşında hayatını kaybeden genç sporcu bir gençlik basketbol turnuvasına gidiyordu.

Pilot hatası mı?

Kazanın ardından yapılan soruşturmada helikopterin motorlarında bir sorun olmadığı ortaya çıkmış ve pilotaj hatası olma ihtimali güçlenmişti. Hazırlanan raporda, kötü hava şartlarında meydan gelen kazanın, pilotun yön algısını ve kontrolü kaybetmesi sonucu yaşanmış olabileceği belirtildi.

50 yaşındaki pilot Ara Zorbayan, kazadan önce kontrol kulesine bulutlardan kurtulmak için 4 bin fit (1219 metre) seviyesine çıkacağını söylemişti. Rapor, yükselmek yerine hızla irtifa kaybetmeye başlayan helikopterin, saatte 290 kilometre hızla bir yamaca çarptığını işaret etmişti.

Rapor sonrası Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Lane Bryant pilot hakkında dava açmıştı.