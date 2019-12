Kobay olmak için 350 bin dolar ödediler

T24 -

Beyin kanseri olan minik Nehir Amerika'da deneysel kanser tedavisine 350 bin dolar peşin ödeyerek katılabildi. ABD'de ünlü bir kanser merkezi Türk hastadan parayı peşin isterken ayrıca 120 bin dolarlık ameliyat bedelini de nakit olarak talep etti. Sabah gazetesinin haberine göre; 3 yaşındaki Nehir, Zeynep ve Mahmut Bayazıt'ın kızı, Leyla'nın kardeşi olarak dünyaya geldi. Bir balık kızı. Ona dünyanın en saldırgan tümörlerinden biri olarak tanınan nöroblastom teşhisi 2008 yılının kasım ayında kondu. Öğretim üyesi olan ailesi tüm imkânlarını seferber etti ve Türkiye'de verilmiş olan yüzde 20'lik yaşam şansını yükseltmek için Amerika'da tedaviye götürdü. Nehir başardı. Tedavisini Houston'da Texas Children's Hastanesi'nde geçirdi ve karnındaki ve kemiğindeki tümör temizlendi.Ama ne yazık ki bu sinsi hastalık Nehir'i bırakmadı. Çok ender görülen beynindeki nüks haberi Nehir, Türkiye'ye döndükten sonra konuldu. Pes etmediler ailesi dünyada bu konuda en iyi merkezleri araştırdı. Tüm veriler bu kez nöroblastomda, özellikle beyin nüksünde tek tecrübeli kanser merkezi olan Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'ni gösteriyordu. New York'taki Sloan Kettering bu konuda deneysel bir tedavi uyguluyordu. Türkiye'de verilemeyen umudu veriyordu ama tedaviye başlamak için önce 350.000 USD, cerrahi müdahale için ise 120.000 USD'lık bir maliyet istiyordu. Deneysel tedavi programı için bu ücretin minik Nehir daha hastaneye yatmadan ödenmesi gerekiyordu. Öğretim üyesi olan ailenin sağlık sigortaları yurtdışındaki bu tedavileri karşılamadığı gibi devlet de böyle "deneysel tedavilerin ücretlerini ödemiyordu.Tüm imkânlar seferber oldu. Kızını yaşatmak için büyük bir savaş veren anne Zeynep Bayazıt, "Kızımı yaşatmak için başka şansım yok, Sloan Kettering'in paracı bir merkez olduğunu anladım ama kızım bu şansı kullanmalı" diye yazıyordu bloğuna. Bu acılı annenin kızının durumuna dair yazdıkları her gün Nehir'in internetteki bloğunda yayımlanıyor. Yüzlerce kişi göz yaşları içinde her geçen gün durumu daha iyiye giden Nehir'i okuyor. Şimdi Nehir, parası borç harç toplanan deneysel tedaviyi alıyor.Nehir'in nöroblastoma tedavisi ve deneyi sırasında yaşadıklarını annesi Zeynep Bayazıt her gün bloğunda yayımlıyor. Nehir bir gün hiç konuşmuyor, yemiyor, bir tarafına felç iniyor. Bir kaç gün sonra savaşçı Nehir'in vücudu toparlanıyor, yolda yürüyor, arkadaşları ile oynuyor, gülücükleriyle yaşanan tüm acıları unutturuyor. Onun hayatının bloğunuadresinden izleyebilirsiniz.