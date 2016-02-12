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Politika

Kobani'ye kaçtığı ileri sürülen Suruç Belediye Başkanı görevden alındı

Orhan Şansal için 44 yıla kadar ağır hapis cezası isteniyor

12 Şubat 2016 23:03

Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi Belediye Başkanı DBP’li Orhan Şansal, İçişleri Bakanlığı'nın kararı ile görevden uzaklaştırıldı. Hakkında tutuklama kararı verildikten sonra Kobani’ye kaçtığı öne sürülen Şansal için 44 yıla kadar ağır hapis cezası isteniyor.

DHA’dan Ali Leylak’ın haberine göre, Suruç Belediye Eş Başkanı Orhan Şansal, geçen yıl 1 Aralık’ta gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Ancak savcılığın yaptığı itiraz üzerine Şansal hakkında 'terör örgütüne üye olmak, terör örgütüne finansman sağlamak, göçmen kaçakçılığı ve patlayıcı madde bulundurma' suçlarından tutuklama kararı çıkarıldı. Hakkında açılan davada 44 yıl hapsi istenen ve tutuklama kararının ardından sınırı geçerek Suriye'nin PYD denetimindeki Kobani kentine kaçtığı öne sürülen Orhan Şansal, İçişleri Bakanlığı'nın kararı ile görevden uzaklaştırıldı. Şansal hakkında alınan kararın, bakanlık tarafından Şanlıurfa Valiliği ile Suruç Belediyesi yetkililerine iletildiği bildirildi.

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