Kobani'ye destek gösterilerine Alman polisinden uyarı



Günlerdir Kobani'ye destek gösterilerinin düzenlendiği Hamburg'da dün akşam da yaklaşık bin 300 kişinin katıldığı bir yürüyüş yapıldı. Ağırlıkla PKK yanlılarından oluşan gösterici gruba 120 dolayında solcunun da destek verdiği bildirildi. Yürüyüş grubunun dağılması sırasında çevreye taş ve şişe atan bazı kişilere polis müdahale etti. Polis sözcüsü, üzerlerinde pala ve bıçak ele geçirilen birçok kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Hamburg'da önceki gün 400 Kürt, haber ajanslarının "radikal Müslüman" olarak tanımladığı bir başka grupla çatışmış, polis olaya tazyikli suyla müdahale etmişti. Çatışmada bir kısmı ağır olmak üzere 14 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Aşağı Saksonya eyaletindeki Celle kentinde yine önceki gün Ezidiler ile Müslüman Çeçenler arasındaki gerilim çatışmaya dönüşmüş, yüzlerce kişinin karıştığı bir kavgada 9 kişi yaralanmıştı.

Polis Sendikası'nın uyarısı

Alman Polis Sendikası Genel Başkanı Rainer Wendt, Irak ve Suriye'de yaşanan çatışmanın Alman sokaklarına taşındığını söyledi. Hamburg ve Celle şehirlerinde son günlerde yaşanan olaylara işaret eden Wendt, "Taraflara müdahale eden polis ekipleri de şiddetten nasibini aldı" dedi.

Eylemcilerden bazılarının pala, bıçak ve sopalarla silahlanmış olduğunu belirten Wendt, "Polisler canları pahasına görev yaptı" dedi.