Kobani’den Türkiye’ye acil yardım çağrısı



Suriye'nin kuzeyindeki Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) lideri Salih Müslim, Türkiye'ye acil yardım çağrısında bulundu. Fransız Basın Ajansı AFP'ye telefonla Türkçe demeç veren Müslim, Türkiye'nin Kobani'yi savunmak için savaşan Kürt savaşçılara silah sevkiyatı için topraklarını açmasını isteyerek, “Türkiye'nin yardımına acil ihtiyacımız var” dedi.

Şu an Brüksel'de olduğu belirtilen Salih Müslim, “Türkiye Kobani'ye Türk askeri değil, askerî mühimmat ve silah geçişi için topraklarını acilen açarsa çok iyi olur” diye konuştu. Müslim, Türkiye'nin çekinceleri konusunda ise “Kürtlerin Ankara için bir tehdit olmadığını anlamaları gerek” dedi.

“Demokratik Suriye'nin parçası olmak istiyoruz”

PYD lideri, “Kürtler demokratik ve çoğulcu bir Suriye içinde kendi kimlikleriyle yerlerini almak istiyorlar. Başka bir şey değil” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye'nin Suriye sınırında güçlü bir Kürt varlığından korkmak için hiçbir nedeni yok. Bunlar boş korkular. Biz asla Türkiye için tehdit oluşturmadık….Tüm Kürtlerin gözü Kobani'de. Türkiye olumlu bir tutum takınırsa Rojava'daki (Suriye'nin kuzeyindeki Kürt bölgesi) Kürtlerin de sempatisini kazanacaktır.”

“On bini aşkın sivil var”

Müslim, uluslararası koalisyonun hava saldırılarının etkili olduğunu, ancak daha da yoğunlaştırılması gerektiğini de sözlerine ekledi. Salih Müslim, IŞİD'e karşı Ankara'nın ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona katılmasını memnuniyetle karşıladıklarını da belirterek, Türkiye'yi acilen eyleme geçmeye çağırdı.

PYD lideri, Kobani'de çoğu kent merkezinde olmak üzere hala 10 bini aşkın sivil bulunduğunu, sivillerin silah taşıyarak kendilerini korumaya çalıştıklarını belirtti.

Diğer Kürt yetkililer ise açıklamalarında Kobani'de sivil kalmadığını ve Kobani'nin YPG tarafından askeri bölge ilan edildiğini bildirmişti.