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Kobani'de 2 noktadaki teröristler vuruldu

GAZİANTEP, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Kobani kentinin batısındaki 2 köyde bulunan terörist hedefler imha edildi

31 Ekim 2018 16:31

GAZİANTEP, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye\'nin Kobani kentinin batısındaki 2 köyde bulunan terörist hedefler imha edildi.
Şanlıurfa\'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan, terör örgütü PKK\'nın Suriye\'deki uzantısı PYD denetimindeki Kobani kentinin Siftek ve Körali köylerinde, teröristlerin bulunduğu alanlardan Türkiye tarafına taciz ateşi açıldı. Bunun üzerine sınırda konuşlu birlikler 2 noktada bulunan terörist hedeflere topçu ateşiyle misilleme yaptı. Hedeflerin imha edildiği misilleme ile bazı teröristlerin de etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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