Kobani soruşturması | Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 108 kişi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Aralarında Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve eski milletvekillerinin bulunduğu 27’si tutuklu toplam 108 kişi hakkında, Kobani olayları soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da bulunduğu 108 şüpheli hakkında hazırlanan 3 bin 500 sayfalık iddianame Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nce onaylandı.

İddianame

İddianamedeki kişilerin tamamının "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "37 kez adam öldürme", "31 kez adam öldürmeye teşebbüs", "bayrak yakma", "Atatürk’ü Koruma Kanunu’na muhalefet", "ibadethanelere zarar verme", "24 kez yağma", "38 kez alıkoyma", "bin 750 kez mala zarar verme", "397 kez yakarak mala zarar verme", "bin 60 kez kamu malına zarar verme", "503 kez yakarak kamu malına zarar verme", "264 kez kamu görevlisini silahla basit yaralama" ve "78 kez silahla kasten yaralama" başta olmak üzere toplam 28 suçtan cezalandırılması talep edildi.