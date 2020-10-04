'Kobani eylemleri' soruşturmasında tutuklanan HDP'li Ayhan Bilgen: AYM kararını ve hukukun temel ilkelerini yok saydıklarını açık bir biçimde gösterdiler

6 yıl sonra başlatılan 'Kobani eylemleri' soruşturmasında tutuklanan HDP'li Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen'in kişisel sosyal medya hesabında paylaşımlarda bulunuldu. Tutuklama kararını kimin aldığını bilmediğini söyleyen Bilgen, "Kararı yüzümüze okuyan heyet tarihi bir iyilik yaparak Anayasa Mahkemesi kararını ve hukukun temel ilkelerini yok saydıklarını gayet açık bir biçimde göstermişlerdir" ifadesini kullandı.

Bilgen sözlerinin devamında da, "Demokrasi varmış gibi davranmalarındansa bu kadar açık bir hukuksuzluğa imza atılması, Türkiye demokrasisi açısından çok daha değerli bir farkındalık ve kazanıma vesile olacaktır" diye yazdı.

'Kobani eylemleri' soruşturmasında aralarında Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen'in de olduğu 17 kişi tutuklanmış; Sırrı Süreyya Önder dahil olmak üzere 3 kişi yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılmıştı. Tutuklama kararı ardından Kars Belediyesi Eş Başkanı Bilgen İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alınmıştı. Bilgen'in yerine Kars Valisi Türker Öksüz, Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti.

TIKLAYIN- 6 yıl sonra başlatılan 'Kobani eylemleri' soruşturmasında tutuklanan Kars Belediyesi Eş Başkanı Bilgen görevden alındı

Bilgen'in sosyal medya hesabında yayımlanan mesajı şöyle:

Herkese selamlar ve iyi pazarlar. Bizlere yaşatılan hukuksuzluk üzerine arayan, ziyaret eden, mesaj yayınlayan herkese teşekkür ederim. Şu bilinmelidir ki, Kars’taki hiçbir kazanım kaybedilmeyecek ve bu sahiplenme boşa gitmeyecektir.

Tutuklanma kararımızı kimin aldığını bilmiyorum ama kararı yüzümüze okuyan heyet tarihi bir iyilik yaparak Anayasa Mahkemesi kararını ve hukukun temel ilkelerini yok saydıklarını gayet açık bir biçimde göstermişlerdir.

Demokrasi varmış gibi davranmalarındansa bu kadar açık bir hukuksuzluğa imza atılması, Türkiye demokrasisi açısından çok daha değerli bir farkındalık ve kazanıma vesile olacaktır.