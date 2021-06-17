Kobani davası | Avukatlar, HDP'ye yapılan saldırı üzerine 'Savunma yapmamız mümkün değildir' diyerek mahkeme salonunu terk etti

T24 Haber Merkezi

Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında olduğu 108 kişi hakkında açılan davada üçüncü duruşmasının dördüncü oturumu başladı. Avukatlar ve sanıklar İzmir’de HDP'ye yapılan saldırı ve Deniz Poyraz'ın öldürülmesinin üzerine bu şartlar altında 'savunma yapmamız mümkün değildir' diyerek mahkeme salonunu terk etti.

Dün savunması tamamlanmayan Günay Kubilay ilk sözü aldı. Günay Kubilay, "Dönemin Başbakanı ve İçişleri Bakanı buraya gelip o dönem söz ettikleri 'kontrol edemediğimiz güçler var' dedikleri güçler kimlerdir açıklamalıdır." dedi.

Kubilay şunları söyledi:

"6 yıl sonra bu dava neden açıldı? Bu mahkeme neden kuruldu? Bu soruların cevapları sadece iktidarın siyasi saikleri ile verilebilir. AKP, HDP’yi egale ederse yeniden bir iktidar kurabilme şansı olduğunu sanıyor. Bu yüzden bu gibi hukuk dışı yollarla HDP’yi kapattırmaya çalışıyor.

Fakat muhalefet güçleri şunu bilmelidir: İktidar HDP’ye başlattığı bu saldırıda başarılı olursa, önüne diğer muhalifleri alacaktır. HDP’siz bir siyaset zemini iktidar ortakları için çok yaşamsaldır. Çünkü kurdukları çarkın, saltanatın bozulmasını istemiyorlar. HDP’yi hedefe koymalarının nedeni bu çarkı dağıtabilecek en etkili muhalefet gücü olmasıdır."

Ben HDP’lilere güveniyorum. HDP’liler karınca gibidirler ‘imece usulü’ çalışırlar. Karıncaların düşmanları vardır. Zaman zaman yuvalarını bozarlar. Ama karıncalar yuvalarını imece usulü yeniden yaparlar ve asla yuvasız kalmazlar. Bizler talimatlarla yönetilen küçük dünyaların insanı değil, büyük idealler peşinde koşan insanlarız. Böyle iddiaların HDP’nin meşruiyetini düşürmek için yapıldığını biliyor ve reddediyorum.

HDP MYK’sının dışarıdan talimatla çalıştığını iddia ediyorlar. Bizim talimata ihtiyacımız yok biz talimatla yönetilen yapılar değiliz. Biz evrensel değerlere inanan, büyük insanlık ideali ile yaşayan siyaset yapan insanlarız.

Soruşturma savcısına ‘Öküz altında buzağı arıyorsunuz, öküzün altında buzağı olmaz’ diyorum o da ‘olur’ diyor. ‘Olursa göster’ diyorum ‘yok ben göstermem siz olmadığını gösterin’ diyor. İddia eden kimse iddiasını kanıtlamak zorundadır.

Mahkeme heyeti salona girişlerde 1. derece akrabalık ve soyisim şartı getirdi

Mahkeme heyeti, 1. derece akrabalık ve soyisim şartı getirerek mahkemeye izlemeye gelen basın mensubu ve partililerimizi içeri almamaya çalışıyor.

Avukatlar ve sanıklar İzmir’de HDP'ye yapılan saldırı ve Deniz Poyraz'ın öldürülmesinin üzerine bu şartlar altında 'savunma yapmamız mümkün değildir' diyerek mahkeme salonunu terk etti.