Kobani davası | Demirtaş: Bahçeli ve Erdoğan bu davanın sonuçlanması için grup toplantısı salonlarından yargıya talimat veriyor

Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında olduğu 108 kişi hakkında açılan davanın 6. duruşmasının ilk oturumunda Demirtaş, "Bahçeli ve Erdoğan bu davanın sonuçlanması için grup toplantısı salonlarından yargıya talimat veriyorlar. Hem bizi terörist olarak ilan ediyorlar hem de İçişleri Bakanlığı avukatıyla dahil oluyor. Ama biz onları sandığa gömeceğiz" dedi.

Davada savunma yapan avukat, Aydın Erdoğan, "Mahkeme başkanının önce Covid sonra ameliyat olduğu söylendi, ne kadar süre sonra göreve döneceği belli değil denildi, arkasından da görevden alındı. Mahkemeye yapılan, hukuka aykırı ve adil bir yargılama teminatını ortadan kaldıran bir müdahaledir." diye konuştu.

Avukat Ruken Gülağacı, "Mahkemenin evraklarının müvekillerimizin ellerine ulaşması dahi bir iki haftayı buluyor. Duruşma periyotlarını kabul etmiyoruz. Yargılamanın artık işkence haline gelmemesini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Avukat Çiğdem Kozan: Tutuk devam kararına yapılan itirazlarımız değerlendirilmeden yeni bir duruşmaya başladınız. Tutuk itirazını 23’üncü ACM'ye ne zaman göndereceksiniz? Onlar da sizin gibi bakmadan mı değerlendirecek?

Avukat Cahit Kırkazak: Bu yargılamayı acil bitirme motivasyonunuz niye? Devlet Bahçeli’nin mi Erdoğan’ın mı, Süleyman Soylu’nun mu talimatını yerine getiriyorsunuz?

Avukat Nuray Özdoğan: Bu süre içinde hangi evrakları incelediniz? Elinize tutuşturulan kararı getirip hemen okuyabileceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bu kadar kolay değil.

Avukat Mahsuni Karaman: Heyetinizde yeni bir üye var. Kendisine de iddianameyi incelemesi için 6-7 aylık bir süre verin. Eğer bu taleplerimizi olumsuz değerlendirecekseniz size tavsiyemiz dosyadan çekilin.

Avukat Cemile Turhallı Balsak: Tarafsız bir mahkeme heyeti olarak orada bulunmuyorsunuz ne yazık ki. Bu yüzden heyetinizi ayrı ayrı olarak reddettik. Ama burada savunma hakkına yönelik almış olduğunuz her bir kararı ifşa ederek belirtmek zorundayız.

Avukat Cihan Aydın: Mahkeme başkanı Bahtiyar Çolak neden görevden alındı? Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve bunun gibi kurumlardan gelen yanıtları kabul etmiyoruz. Çünkü bunlar davanın tarafı.

Avukat Veysi Eski: Duruşmaya 2 ay ara verilmesi gerekiyor. Aksi takdirde savunma makamı olarak bu yargılamanın bir parçası olmayacağız. Bu bir yargılama değil Şark İstiklal Mahkemesinin bir devamı niteliğindedir, biz bunu kabul etmiyoruz.

Demirtaş şunları kaydetti:

Savunmanın sağlıklı bir şekilde alınması için tek mesele süre meselesi değil. Müştekiler dinlenirken avukatlarımız da bilgilendirilmeli. Bugüne kadar binlerce müşteki dinlendi ama tam olarak kime karşı suç duyurusunda bulunduklarını kendileri de biz de bilmiyoruz.

"Ben hiçbir yerden talimat almadığımı biliyorum"

Ben hiçbir yerden talimat almadığımı biliyorum. Avukatlarımız lehte olan delillerin toplanması konusunda talepte bulunurken, bunu kabul etmediniz. Lehimize tek bir ara karar kurmadığınıza göre buna dayanarak diyoruz; ‘Siz de kumpasın ortağı mısınız?’

"Ben biliyorum suçsuz olduğumu, sizden birileri bize kumpas kurdu"

Ben biliyorum suçsuz olduğumu. Sizden birileri bize kumpas kurdu. Savcılık, İçişleri Bakanlığı, MİT ve Saray bir takım avukatlarla yan yana geldi ve bu dosyayı kurdu. ‘Yeni delil olarak ne sunabiliriz ki AİHM kararını uygulamayalım’ diye düşündüler.

Avukatlarımız sizden bu soruşturma aşamasındaki tuhaflıkların araştırılması talebinde bulunuyor. Gizli ve açık tanıklar nerede bulundu, araştırılsın. Soruşturma savcısı nasıl İzmir'e gitti, geri geldi bunlar HSK’den sorulsun.

"Mahkeme salonunda işimiz bitsin ama halk sandıkta kararı verir"

Ne karar vermek istiyorsanız verin. Savcı yanınızda bir an önce mütalaayı çıkarın, kararı verin, mahkeme salonunda işimiz bitsin. Ama halk sandıkta kararı verir.

Bahçeli ve Erdoğan bu davanın sonuçlanması için grup toplantısı salonlarından yargıya talimat veriyorlar. Hem bizi terörist olarak ilan ediyorlar hem de İçişleri Bakanlığı avukatıyla dahil oluyor. Ama biz onları sandığa gömeceğiz"

Açık müzekkere cevabını okuyun. ‘Gizli tanık beyanlarına ulaşılmamıştır’ diyor. Bunu alıp ‘ulaşılamaz duruma geldi’ diyerek tutuk devam gerekçesi yaptınız, yapmayın!

“Dik durmayı halktan öğrendik, halkımızın öğrencisiyiz dik durmaya devam edeceğiz”

5 yıllık tutukluluğun yıldönümünde açıklama yapanlara müdahale edildi. Arkadaşlara teşekkür ediyorum. Özellikle Van’da başını eğmeye çalışanlara karşı dik duran arkadaşa teşekkür ediyorum. Dik durmayı halktan öğrendik, halkımızın öğrencisiyiz dik durmaya devam edeceğiz.

Gültan Kışanak, "Açık bir kumpas var. Yalanla, dolanla kurgulanan bir dosya var. Bu nedenle halkımıza gerçeği anlatmak istiyoruz. Ama bunların açığa çıkarılması için koşulların temin edilmesi gerekiyor Ben robot olsam da 50 bin sayfayı bu sürede okuyamam. Size makul süre diyoruz ama siz anlamıyorsunuz. Çünkü başınızda ‘bir an önce karar verin’ diyenler var. Buyurun kararı verin." dedi.

Yüksekdağ: Arkadan dolaşmadığımız için hâlâ kumpas davalarıyla muhatabız

Yüksekdağ: Bu dava bir kumpas davası. Yargılamaktan kaçtığımızı söyleyen bir mahkeme heyeti ile karşı karşıyayız. Bugüne kadar kaçmadığımız, arkadan dolaşmadığımız için hâlâ kumpas davalarıyla muhatabız

Cumhuriyet Savcısının talebinin sonra değerlendirilmesine karar veren Mahkeme Başkanı, duruşmaya yarına kadar ara verilmesine karar verdi. Ara kararını açıklayan mahkeme başkanı, duruşmada hazır bulunmayan siyasetçilerin mazeretlerini okuyarak yarın devam edecek duruşmaya hazır bulundurulmaları için cezaevine yazı yazılmasına, bugün için sunulan mazeretlerin kabulüne karar verdi.