Kobani davası | Emine Ayna, Beyza Üstün, Zeki Çelik ve İbrahim Binici adli kontrolle tahliye edildi

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Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında olduğu 108 kişi hakkında açılan davada üçüncü duruşması sona erdi. Emine Ayna, Beyza Üstün, Zeki Çelik ve İbrahim Binici adli kontrolle tahliye edildi.

Duruşmada ne olmuştu?

Sincan'da görülen davayı aralarında Karadeniz illerinden gelen çok sayıda HDP’li takip etti.

RTÜK üyesi Ali Ürküt’ün avukatı Erhan Ürküt, "Dün siyasi tutuklulara yönelik cezaevinde kötü muamele gerçekleşmiştir. Arama ahlaki boyutu aşmış. Bu kötü muameleye müdahale edilmemiş olması hak ihlalidir. Kötü muamele, işkence insanlık onurunu zedeler" dedi.

Sebahat Tuncel ve Figen Yüksekdağ'ın avukatı Ezgi Güngördü, "Bu yargılama devam ederken HDP’li bir Kürt kadın katledildi. Savcılık ya da yargı HDP’lilerin peşine düşeceğine ‘ortalığı kana bulayacağız’ diyenlerin peşine düşseydi bu katliam yaşanmayacaktı. 6 yıldır toplanmayan delillerin sorumlusu mahkeme heyetidir. İnsanları IŞİD katliamlarına sessiz kalmadıkları için yargılıyorsunuz. AİHM kararıyla bu çağrının meşru olduğu kanıtlandı. Kobanî için sokağa çıkma çağrısı meşrudur" ifadelerini kullandı.

Zeynep Ölbeci’nin Av. Ali Bozan: Duruşma tutanaklarının tamamında ‘okundu, alındı, dosyasına konuldu’ yazıyor. Tamamının burada okunmasını istiyoruz. Gizli tanık beyanları tek başına hükme esas alınamazken 9 aydır gizli tanık beyanlarıyla cezaevinde tutuluyorlar