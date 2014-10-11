'Kobanê'nin yüzde 70'i YPG'nin elinde, eğer düşerse IŞİD Türkiye'ye saldırır'

Kobanê kantonu Eşbaşbakanı Enver Müslim, “Siviller büyük bir katliam tehlikesiyle karşı karşıya. Sivilleri tahliye etmek istiyoruz ama edemiyoruz. Acilen bir yardım koridoru açılmalı. Kentin yüzde 70’i YPG’nin elinde. IŞİD, YPG Asayiş Merkezi’ni ve Adalet Merkezi’ni ele geçirdi” dedi.

IŞİD kuşatması altında olan Kobanê’de çatışmalar 25. güne girerken Kobanê’de yaşanan çatışmalar ve gelişmelerle ilgili T24’e konuşan Kobanê Eş başbakanı Enver Müslim, IŞİD’in ilerleyişi olmadığını belirterek, Kobanê’nin doğu batı ve güney cephesinde şiddetli çatışmaların sürdüğünü ve dün akşamdan bu yana 65 IŞİD militanın YPG tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Müslim, “IŞİD Kobanê’de doğu cephesinde içeriye girmiş. Kaniya kurda ve Botan mahallesinde girmiş. Botan mahallesinde şiddetli çatışmalar devam ediyor. IŞİD Mürşitpınar Sınır Kapısı tarafına çok yoğun saldırıyor. IŞİD’in amacı Kobanê’nin hepsini ele geçirmek. Kobanê’nin yüzde 70’i YPG’nin elinde yüzde 30’u ise IŞİD’in elinde” dedi.

‘Asayiş Merkezi ve Adalet Merkezi IŞİD’in eline geçti’

IŞİD’in Kobanê’de YPG’nin Asayiş Merkezi ile Adalet Merkezi’ni ele geçirdiğini aktaran Müslim, “IŞİD kent merkezine girmek istiyor. Ama YPG’nin direnişi karşısında giremiyor. IŞİD çok ağır silahlarla her 3 koldan Kobanê’ye saldırıyor. Rakka, Mınbıc ve Telabiyat’tan silah ve insani destek getiriyor” diye konuştu.

‘Katliam tehlikesi var acilen yardım koridoru açılmalı’

Kobanê içinde binlerce sivilin var olduğunu ancak ne savaş ortamında bulundukları için net bir sayı veremediğini ifade eden Müslim, “IŞİD’in sivil katliamından korkuyoruz. IŞİD ‘Kobanê’de 57 YPG’li yakalamışız’ diyor, ama herhangi bir YPG’li yakalanmamış. Bizim korkumuz ‘acaba IŞİD sivilleri yakalamış YPG’li’ diye mi lanse ediyor. Şimdiye kadar Kobanê’nin köylerinde ve Kobanê kent merkezinde aralarında kadın çocuk ve yaşlılarında bulunduğu onlarca sivil IŞİD tarafından öldürüldü. Onlarcası da yaralandı. Siviller büyük bir katliam tehlikesiyle karşı karşıya. Sivilleri tahliye etmek istiyoruz ama edemiyoruz. Acilen bir yardım koridoru açılmalı. Bunu istiyoruz” şeklinde konuştu.

‘Hiçbir ülke bize silah göndermedi’

Çok istemelerine rağmen şimdiye kadar herhangi bir ülkenin kendilerine silah yardımında bulunmadığını dile getiren Müslim, “Hiçbir ülke bize geri dönüş yapmadı. Ülkeler sivil insanları korumak için YPG’ye silah versin. Türkiye’den de silah istedik onlar da silah vermedi. Ülkeler Kobanê’ye destek olmalılar. Yardım etmeliler” ifadelerini kullandı.

‘IŞİD Kobanê’den sonra Türkiye’ye saldıracak’

“Türkiye bizim komşumuzdur. Yüzyıldır devam eden bir kardeşliğimiz var” diyen Müslim, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye hem sivillere hem YPG’ye destek versin yardımcı olsun. IŞİD ikimizin düşmanıdır. Bu IŞİD’i bitirmemiz lazım. IŞİD Kobanê’den sonra Türkiye’ye de saldırır. Tüm Kürdistan halkının ve diğer halkının eylemlerini sürüyoruz. Ve bu eylemlerin sürmesini istiyoruz. Herkes Kobanê’ye sahip çıkmalı.”