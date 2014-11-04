İnsan Hakları İzleme Örgütü: IŞİD, Kobani'de rehin aldığı çocuklara işkence yaptı

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch/HRW) bugün yaptığı açıklamayla, IŞİD’in Kobane’de rehin aldığı çocuklara işkence yaptığını ifade etti. Dört çocuk, yaklaşık 100 çocukla birlikte alıkonuldukları dört ay boyunca yaşadıklarını HRW’ye anlattı.

Bianet'te yer alan habere göre, çocuklar sürekli hortum ve elektrik kablosuyla dövüldüklerini, IŞİD'in kafa kesme ve saldırı videolarını izlemeye zorlandıklarını söylediler.

Yaşları 14 ila 16 arasında değişen bu dört çocuk, IŞİD’in Kobane'deki evlerine giderken kaçırdığı 153 Kürt çocuğun arasındaydı. Rojavalı yetkililer, IŞİD’in alıkoyduğu çocuklardan elinde bulunan son 25 çocuğu da 29 Ekim'de serbest bıraktığını açıkladı.

HRW, IŞİD tarafından Eylül sonunda serbest bırakıldıktan sonra güvende olmak için Türkiye'ye kaçan dört çocukla görüştü. Çocuklar sürekli hortum ve elektrik kablosuyla dövüldüklerini ve IŞİD'in kafa kesme ve saldırı videolarını izlemeye zorlandıklarını anlattılar.

HRW: Destek verilmemeli

İnsan Hakları İzleme Örgütü çocuk hakları özel danışmanı Fred Abrahams, “Suriye’de baş gösteren ayaklanmanın ilk günlerinden itibaren çocukların, önce Esad hükümetinin şimdi de IŞİD'in elinde gözaltı ve işkence dehşetine maruz kaldıklarını” söyledi.

“IŞİD'in çocuklara işkence ve kötü muamele yaptığına dair bu kanıtlar, neden kimsenin bu suç örgütüne destek vermemesi gerektiğini gösteriyor.”

Ne olmuştu?

HRW, çocukların nasıl kaçırıldığını şöyle anlattı:

“IŞİD 29 Mayıs'ta, Halep'te ortaokul sınavlarına girdikten sonra Kobane'deki evlerine dönen yaklaşık 250 Kürt öğrenciyi durdurdu. Gruptaki 100 kadar kız çocuğunun tamamını birkaç saat içinde serbest bırakan IŞİD, 153 oğlan çocuğunu Kobane'nin 55 km güneybatısındaki Manbij kasabasındaki bir okulda alıkoydu.”

“Çocukların 50 kadarı Haziran - Eylül ayları arasında kaçtı veya serbest bırakıldı. Serbest bırakılanlardan 15’i Kürt silahlı Halk Koruma Birlikleri'nin (YPG) elindeki IŞİD savaşçılarıyla değiş tokuş yapıldı. IŞİD Eylül sonlarında ellerindeki çocuklardan aşağı yukarı 75'ini daha serbest bıraktı. Bu son grupta yer alan çocuklardan İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün görüştüğü dört çocuk, neden serbest bırakıldıklarını bilmediklerini söylediler.”

“Demokratik Birlik Partisi'nden (PYD) bir yetkili İnsan Hakları İzleme Örgütü’ne, IŞİD'in son 25 çocuğu da 29 Ekim'de serbest bıraktığını ve çocukların Kobane'deki çatışmalar yüzünden Türkiye'ye ulaşmak üzere yola çıktıklarını söyledi.”

Zorunlu din dersi

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün görüştüğü dört çocuğun anlatımlarına göre Manbij'deki okulda bulunan IŞİD muhafızları, kaçmaya çalışan, zorunlu din derslerinde başarısız olan veya yaramazlık yaptıklarını düşündükleri çocukları dövüyordu.

Çocuklar IŞİD’in, özellikle YPG'de akrabaları olan ailelerden gelen çocuklara daha da kötü muamele ettiğini anlattı.

15 yaşındaki çocuklardan biri “En büyük eziyeti aileleri YPG'ye yakın çocuklar çekti” dedi.

“[IŞİD militanları] 'Kobani'ye gittiğimizde hepsini yakalayıp keseceğiz' diyerek onlardan ailelerinin, kuzenlerinin, amcalarının adreslerini vermelerini istediler. YPG’yi kâfir olarak görüyorlardı.”

İki battaniye, iki öğün yemek

15 yaşındaki çocuk, IŞİD’li muhafızların “yaramazlık yaptıkları” gerekçesiyle çocukların ellerine, sırtlarına ve ayak tabanlarına elektrik kablosuyla vurduğunu anlattı. Aynı çocuğun aktardığı olaylardan biri de şöyle:

Başka bir grubun odasında yakalanan bir çocuk “Anneciğim” dediği için ellerini arkasından bağladılar ve bir ayağını da ellerine bağlayarak astılar. Ona annesini değil Allah'ı yardıma çağırması gerektiğini söylediler.”

Dört çocuk, IŞİD'in çocukları sekiz gruba ayırdığını ve her grubun farklı bir sınıfta uyuduğunu söylediler. Anlattıklarına göre her çocuğun üç battaniyesi vardı: Battaniyelerden ikisi yere serip üzerine yatmak, biri de üstüne örtmek için.

Muhafızlar çocukların iki haftada bir yıkanmalarına izin veriyordu. Günde iki defa yemek verilen çocuklardan bazılarının kaçması üzerine, geriye kalanların dışarıda oynamalarına da izin verilmemeye başlandı.

Zorla namaz kıldırdılar

Çocuklar alıkonuldukları süre boyunca zaman zaman anne babalarının ziyaretlerine geldiğini veya onlarla telefonda konuştuklarını aktardılar. İlk günlerde Kürtçe konuşmalarına da izin verilmiyordu.

Günde beş defa namaz kılmaya zorlandıklarını ve yoğun bir dini eğitimden geçtiklerini ifade eden çocuklar, ayrıca öğretmenler tarafından IŞİD'in çatışırken ve esirlerin kafalarını keserken çekilen videolarını izlemeye zorlandıklarını da anlattılar.

Ayet öğrenmeyeni dövdüler

Çocuklardan 16 yaşında olanı sık sık gerçekleşen dayak vakalarıyla ilgili olarak HRW’ye şunları anlattı:

“Programa uymayanlar dövülüyordu. Bize ya yeşil bir hortumla veya kalın bir elektrik kablosuyla vuruyorlardı. Falakaya da yatırıyorlardı. Araba lastiğini daha az kullanıyorlardı. Beni bir keresinde lastiğin içine sokup dövdüler.”

“Bazen bizi sebepsiz yere dövmek için bahaneler uydururlardı. En kötüsü Suriyeli muhafızlardı, en fena onlar dövüyordu.”

“Bizi Kur’an'dan ayetler öğrenmeye zorluyor, beceremeyenlere dayak atıyorlardı. Bazı çocukların kaçmaya kalkışmasının ardından bize muameleleri kötüleşti. Hepimizi cezalandırdılar ve daha az yemek verdiler.”

Neden serbest bırakıldıklarına ilişkin olarak, dini eğitimlerini tamamladıkları dışında herhangi bir açıklama yapılmadığını anlatan çocuklar, IŞİD’in kendilerine 150’şer Suriye lirası (yaklaşık 2,25 TL) ve dini içerikli birer DVD vererek serbest bıraktığını söyledi.