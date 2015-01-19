Kobanê'den döndü, Londra'da gözaltına alındı

İngiltere terörle mücadele polisi, IŞİD'e karşı savaşmak üzere Suriye'ye gittiği iddia edilen 18 yaşındaki Kürt kökenli Silhan Özçelik'i Londra'ya dönüşünde Stansted Havalimanı'nda göz altına aldı. İngiliz Independent gazetesinin haberine göre, Londra'nın kuzeyindeki Haringey'de oturan Özçelik, terörist eylem hazırlığı şüphesi ve yasadışı örgüt üyesi olma suçlamalarıyla sorgulamak üzere cuma günü Stansted Havaalanı'nda göz altına alınan Özçelik'in sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Gonca Yağcı'nın haberine göre, Özçelik'in geçtiğimiz ekim ayında Suriye'ye gittiği belirtilirken İngiliz polisi, genç kızın PKK 'nın kadın yapılanması YPJ'ye katılarak IŞİD'e karşı Kobanê'de savaşmak üzere mi yoksa insani yardımda bulunmak için gönüllü olarak mı Suriye'ye gittiği üzerinde duruyor. Geçtiğimiz gün gazeteye konuşan Özçelik'in ailesi, kızlarının her zaman gönüllü olarak çalışmak istediğini, Suriye'ye savaşmak için gitmediğini öne sürdü.

İngiliz Times gazetesi de, Özçelik'in İngiltere'den Suriye'ye savaşmak üzere gittiğinden şüphenilen ilk İngiliz kadın olduğuna vurgu yaptı. Gazete, Özçelik'in geçtiğimiz yıl 27 Ekim'de Londra'daki St. Pancras Uluslararası Tren istasyonundan 21 yaşındaki bir adamla birlikte Belçika'ya hareket ettiğini, genç kızın YPJ saflarına katılmayı amaçladığını öne sürdü.

İngiliz hükümeti Suriye'de Kürt kökenli savaşçılara doğrudan silahlanma sağlarken İngiltere İçişleri Bakanlığı, İngiliz vatandaşlarının savaş bölgelerinde yer almasını anti terörizm hukuku çerçevesinde suç sayabiliyor.

Geçtiğimiz yıl İngiltere'de 327 kişinin terörizm suçlamaları nedeniyle gözaltına alındığını bildiriliyor.