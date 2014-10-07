T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kobanê’de şiddetli sokak çatışmaları devam ediyor

IŞİD saldırısı altındaki Kobanê’de dün akşamdan bu yana devam eden sokak çatışmaları şiddetlendi

07 Ekim 2014 14:47

Hikmet Durgun

Suriye’nin Rojava bölgesine bağlı Kobani kentinde IŞİD ile YPG arasında şiddetli çatışmalar sürüyor. Kobani’den 2 bin kişi ise Mürşitpınar Sınır Kapısından Türkiye’ye geldi.

IŞİD saldırısı altındaki Kobani’de yaşanan savaş 22. güne girerken, dün akşamdan beri  Kobani’nin Doğu cephesinde sokak çatışmaları devam ediyor. Kent merkezinde şiddetli patlamalar ve kurşun sesleri gelirken, kentte siyah dumanlar yükseliyor.

Batı bölgesinde de şiddetli çatışmalar yaşanırken yaşanan çatışmalarda dün akşamdan beri 11 YPG’linin hayatını kaybettiği ve çok sayıda IŞİD’çinin de öldürüldüğü öğrenildi. Yaralanan çok sayıda YPG’li ise Mürşitpınar Sınır kapısından Suruç devlet Hastanesine getirildi. Durumları ağır olan YPG’liler Şanlıurfa ve çevredeki illerin Hastanelerine getirildi.  Dün akşamdan beri Aralarında Kobani Kantonu Eşbaşbakanı  Enver Müslim’in de bulunduğu Kobani Kantonu hükümet üyelerinin ellerine silah alarak IŞİD’e karşı savaştığı öğrenildi.

Çatışmaların duyulması üzerine Suruç’ta çok sayıda insan Suruç Devlet Hastanesine kan vermek için akın ederken, Türkiye’nin bir sürü yerinden insanlarda Kobani sınırında bulunan Suruç’un Alizer, Etmanek, Devşen ve Bethe köyüne gelerek insan zinciri oluşturdular. Öte yandan Suruç’ta yaşanan Kobanililerde yaralı YPG’lilerin ve sivillerin Suruç Devlet Hastanesine getirildiğini öğrenince onlar da çocukları ve akrabaları hastaneye getirilebilir düşüncesiyle hastaneye akın ettiler.

Kobani’de yaşanan çatışmalar nedeniyle çok sayıda Asker ve Polis Suruç’a gönderilirken Sınır kapısına giden yollar güvenlik gerekçesiyle kapatıldı ve asker kimsenin sınıra doğru gitmesine izin vermiyor.

Öte yandan dün gece saatlerinde ABD önderliğindeki Koalisyon uçakları de Kobani’de IŞİD mevzilerini vurdu.

ETİKETLER

ışidkobanesokak çatışmalarısaldırıdevam ediyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24