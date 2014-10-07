Kobanê’de şiddetli sokak çatışmaları devam ediyor

Suriye’nin Rojava bölgesine bağlı Kobani kentinde IŞİD ile YPG arasında şiddetli çatışmalar sürüyor. Kobani’den 2 bin kişi ise Mürşitpınar Sınır Kapısından Türkiye’ye geldi.

IŞİD saldırısı altındaki Kobani’de yaşanan savaş 22. güne girerken, dün akşamdan beri Kobani’nin Doğu cephesinde sokak çatışmaları devam ediyor. Kent merkezinde şiddetli patlamalar ve kurşun sesleri gelirken, kentte siyah dumanlar yükseliyor.

Batı bölgesinde de şiddetli çatışmalar yaşanırken yaşanan çatışmalarda dün akşamdan beri 11 YPG’linin hayatını kaybettiği ve çok sayıda IŞİD’çinin de öldürüldüğü öğrenildi. Yaralanan çok sayıda YPG’li ise Mürşitpınar Sınır kapısından Suruç devlet Hastanesine getirildi. Durumları ağır olan YPG’liler Şanlıurfa ve çevredeki illerin Hastanelerine getirildi. Dün akşamdan beri Aralarında Kobani Kantonu Eşbaşbakanı Enver Müslim’in de bulunduğu Kobani Kantonu hükümet üyelerinin ellerine silah alarak IŞİD’e karşı savaştığı öğrenildi.

Çatışmaların duyulması üzerine Suruç’ta çok sayıda insan Suruç Devlet Hastanesine kan vermek için akın ederken, Türkiye’nin bir sürü yerinden insanlarda Kobani sınırında bulunan Suruç’un Alizer, Etmanek, Devşen ve Bethe köyüne gelerek insan zinciri oluşturdular. Öte yandan Suruç’ta yaşanan Kobanililerde yaralı YPG’lilerin ve sivillerin Suruç Devlet Hastanesine getirildiğini öğrenince onlar da çocukları ve akrabaları hastaneye getirilebilir düşüncesiyle hastaneye akın ettiler.

Kobani’de yaşanan çatışmalar nedeniyle çok sayıda Asker ve Polis Suruç’a gönderilirken Sınır kapısına giden yollar güvenlik gerekçesiyle kapatıldı ve asker kimsenin sınıra doğru gitmesine izin vermiyor.

Öte yandan dün gece saatlerinde ABD önderliğindeki Koalisyon uçakları de Kobani’de IŞİD mevzilerini vurdu.