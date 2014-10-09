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Kobanê protestosu yapan kadınlara polisten 'küfürlü gözaltı'

Atatürk Havalimanı'nda 'Kobanê katliamları'nı protesto eden Savaşa Karşı Kadınlar İnisiyatifi'nden 46 kadın gözaltına alındı

09 Ekim 2014 23:32

Savaşa Karşı Kadınlar İnisiyatifi'nden 46 kadın Atatürk Havalimanı'nda ''Kobanê katliamları''nı protesto açıklaması yaptıktan sonra polisin saldırısına uğradı ve gözaltına alındı.

bianet.org'un haberine göre, çeşitli kadın gruplarının bir araya geldiği İnisiyatif'in eyleminde gözaltına alınanlar arasında avukat Meriç Eyüboğlu, avukat Züleyha Gülüm, feminist aktivistlerden Filiz Karakuş ve Nimet Tanrıkulu'nun bulunduğu öğrenildi.

Barış İçin Kadın Girişimi'nden Nimet Tanrıkulu'nun telefonla bildirdiğine göre "Savaşa Karşı Kadınlar olarak Kobanê protestolarına saldırıları ve IŞİD katliamlarını kınadıkları" açıklamalarını yaptıktan sonra polisin saldırısına uğrayarak gözaltına alındılar.

 

'Polis hepimize küfür etti'

 

Tanrıkulu, "Polisler hepimize küfrederek, hakaret ederek saldırdılar, darp ettiler. Hepimizi otobüse doldurdular. Bakırköy Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolü için bekliyoruz" diye konuştu.

Kadınlar sağlık kontrolü için saat 19.30 sıralarında Bakırköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

 

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