Kobanê konserinde fenalaşan halk müziği sanatçısı öldü

Ankara Maltepe’de Kobanê’ye destek amaçlı düzenlenen konserde sahnede fenalaşan sanatçı Bilal Ercan yaşamını yitirdi. Ercan 52 yaşındaydı.

Kalp rahatsızlığı yaşayan ve ertesi gün ameliyata girecek olan Ercan'ın rahatsızlığın hatırlatan arkadaşlarının sahneye çıkmaması yönündeki uyarılarına “Gençlik beni bekliyor, sahneye çıkmam lazım” diye yanıt verdiği ve sahneye çıktıktan sonra fenalaşarak yere yığıldığı belirtildi.

Orta Anadolu Kürt Sanatçıları İnsiyatifinin düzenlediği Bilal Ercan’ın bu konseri Kobani’ye destek amaçlı olduğu içinde önemsediği, hastalığına ve ameliyata girecek olmasına rağmen kısa bir süre de olsa sahneye çıktığı kaydedildi.

Sahneye çıktıktan bir süre sonra fenalaşan Bilal Ercan’a ilk müdahaleyi salonda sağlıkgörevlileri yaptı. Ercan, kalp masajı ve elektroşok uygulamasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bağlama tasarımcısıydı

Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, Bilal Ercan'ın ölüm heberini Facebook sayfasından duyurdu. Sümer Ezgü, ayakta çaldığı bağlamasının Bilal Ercan tarafından tasarlandığını söyledi.