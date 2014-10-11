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Kobanê eylemlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi

IŞİD'in saldırısı altındaki Kobanê'ye destek amaçlı başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a çıktı

11 Ekim 2014 21:05

Suriye'de PYD'nin kontrolünde bulunan Kobanê kentine Irak Şam İslam Devleti IŞİD saldırılarını protesto eden grupların yurt genelinde başlattığı gösteriler sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 40’a yükseldi.

Diyarbakır’da 10 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıda yaralanan ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavi gören Mustafa Dağ ve Van’da Beyüzümü ve Seyrantepe Mahallerinde çıkan olaylarda ateşli silahla yaralandığı belirtilen Yunus Aktaş dün hayatını kaybetti. Böylece olayların başladığı 7 Ekim Salı gününden bu yana Diyarbakır'da 13, Gaziantep'te 4, Mardin'de 6, Siirt'te 5, Bingöl'de 2, Van’da 2, Adana'da 1, Van'da 1, Batman'da 1, Muş'ta 1 ve İstanbul'da 1kişi yaşamını yitirdi. 
Kobanê eylemlerinin başlamasından bu yana hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle:

* Diyarbakır: (13 ölü) Turan Yavaş, Hasan Gökyüz, Riyat Güneş, Hüseyin Ahmet Dakak, Mahmut Enes, Süleyman Kale, Yusuf Tokar, Mahsun Çoban, Uğur Özbay (19), Baver Şeyhanlıoğulları (18), Mesut Menekşe (42), Cumali Güneş, Murat Dağ.

* Mardin: (6 ölü): Sinan Toprak (18), Bilal Geze (29), Mehmet Erdoğan (22), Suudi vatandaşı Fehad İbrahim Elduveric (45), Suriye vatandaşı Abdullah Muhammed Latif (43), Abdülkerim Seyhan.

* Siirt: (5 ölü) Yusuf Çelik (17), babası Necmettin Çelik (45), Mehdi Erdoğan (35), Davut Nas (19), Kamil Taş (28).

* Adana: (1 ölü) Ahmet Albay (65)

* Muş: (1 ölü) Hasan Buksur (25).

* Batmam: (1 ölü) Emrah Demir (23).

* Van: (2 ölü) Hamit Caner (55), Yunus Aktaş.

* Antep:  (4 ölü) Süleyman Balcı (15), Sevgi Alıcı (16), Ömer Uçeker (27) ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi öldürüldü.

* Bingöl: (6 ölü)  (dördünün isimleri bilinmiyor), Bingöl Emniyet Müdürü Atalay Ürker, Komiser Hüseyin Hatipolu

* İstanbul: (1 Ölü) Mert Değirmenci (18)

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