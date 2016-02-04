Kobanê eylemleri sırasında öldürülen genç askere çağrıldı

6-7 Ekim Kobanê eylemleri sırasında İstanbul Esenyurt’ta öldürülen Emek Gençliği üyesi 18 yaşındaki Mert Değirmenci’nin evine askerlik yoklaması gönderildi. 12 Ocak tarihinde oğullarının askerlik yoklamasını alan Anne Songül Değirmenci, “Oğlum devlet tarafından öldürüldü, kimse üzerine gitmedi. Şimdi de yaşıyormuş gibi askerlik kâğıdı gönderiyorlar” dedi.

Evrensel’den Cansu Pişkin’in haberine göre, Değirmenci’nin annesi Sarıgül Değirmenci, yoklama kâğıdını görünce aynı acıyı ikinci kez yaşadığını söyledi. Değirmenci, “Ne yapacağımı şaşırdım. Anayım ben, yüreğim kaldırmıyor, uyuyamıyorum, yemek yiyemiyorum... Benim canımdan can gitti ama 7 kişiye organ bağışlayıp can oldu benim çocuğum. Yaşıyormuş gibi askerlik kâğıdı gönderiyorlar” diye konuştu. Günlerdir ölüm belgesiyle kurumlar arasında gidip gelen Değirmenci’nin kuzeni Onur Değirmenci de şunları söyledi: “Mert nüfustan düşmüş görünüyor. Buna rağmen nasıl oluyor da askeriyeden böyle bir belge gönderiliyor diye Ardahan Askerlik Şubesini aradım. Bana verilen cevap ‘Bizim sistemimizde de öldüğü görünüyor. Muhtemelen biz belgeyi gönderdikten sonra nüfustan kayıt düşmüştür’ oldu. Kurumlar arasındaki iletişimsizlik yaşadığımız acıyı harmanlıyor. İnsanın ruhunu derinden sarsan bu acıyı tekrar tekrar yaşatıyorlar.”

“Öldüğünü bile takip edemiyorlar”

Değirmenci ailesinin avukatı Devrim Avcı, “Mert öldürülmüş, nüfustan kaydı düşmüş, aradan 1 yıl geçmiş askerlik yoklaması evine gidiyor. Devlet mekanizması bunun takibini yapmıyor, vatandaşına sahip çıkmıyor” diye konuştu. Soruşturma aşamasına ilişkin bilgi veren Avcı, Esenyurt’taki Kobanê eylemleri sırasında zarar gören ev ve iş yerleri, zarar gören kişilerin şikâyeti üzerine açılan davaların neredeyse karar aşamasına geldiğini buna karşın Değirmenci cinayeti ile ilgili ise dosyanın hâlâ savcılık aşamasında olduğunu söyledi. Avcı, “Ortada bir can kaybı var ama buna ilişkin savcılık hiçbir araştırma yapmıyor” diye tepki gösterdi.