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Kobanê Basın Sorumlusu: Türkiye, IŞİD ve El Nusra’ya yardım göndermek için Azez ile Afrin’e saldırıyor

“YPG Türkiye sınırına doğru herhangi bir saldırıya geçmedi”

15 Şubat 2016 16:36

Rabia Çetin

Suriye’de YPG’nin Azez yakınlarındaki kazanımları ve Menag Havaalanı’nı ele geçirmesinin ardından Türkiye YPG mevzilerine yönelik topçu atışlarına başladı. İki gündür devam eden atışların YPG’nin Azez çevresinden uzaklaşana kadar devam edeceği belirtilirken Kobanê Kantonu Basın Sorumlusu Mustafa Bali, Türkiye'nin "YPG mevzilerinden açılan ateşe karşılık verildi" iddiasına ilişkin olarak böyle bir saldırı gerçekleştirmediklerini söyledi. Bali, “Türkiye, IŞİD ve El Nusra’ya yardım gönderdiği Azez-Halep koridorunun düşmesinden korktuğu ve onlara yardım etmek istediği için hem Azez’e hem de Afrin’ê saldırıyor” dedi.

YPG’nin Suriye topraklarından, Türkiye sınırında Akçabağlar Hudut Karakolu’na ateş açtığı iddiasının doğru olmadığını söyleyen Bali,  “YPG’nin mücadelesi herhangi bir ülkeye karşı değil IŞİD ve El Nusra’yladır. YPG Türkiye sınırına doğru bir saldırıya geçmedi. Böyle bir planı da yok” diye konuştu.

YPG’nin Azez ve Cerablus çevresinde 90 kilometrelik alanda IŞİD ve El Nusra’ya karşı mücadele ettiğini ifade eden Bali, “YPG zaten içeride yeteri kadar düşmanla mücadele ediyor. Yeni bir düşman kazanmanın derdinde değil. Türkiye’nin saldırılarına devam edeceğini biliyoruz. Ancak biz de IŞİD ve El Nusra’ya karşı savaşımızı sürdüreceğiz. Türkiye IŞİD ve El Nusra’ya yardım gönderdiği koridorun düşmesinden korkuyor. Onlara yardım etmek için YPG’ye saldırıyor. Ancak basında ifade edildiği gibi sadece Azez’e yönelik bombardıman yok. Aynı zamanda daha önce El Nusra’dan alınan Afrin’in sınır köylerine de saldırıyorlar” ifadesini kullandı.

Bali, YPG'nin Türkiye’nin “kırmızı çizgimizdir” dediği Cerablus’a doğru da ilerleyişini sürdürdüğünü söyledi.

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