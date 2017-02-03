T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Koalisyonun hava saldırıları Rakka'nın suyunu kesti

IŞİD'in Suriye'deki merkezi konumunda olan Rakka'ya yönelik hava saldırıları, kentin suya erişimini sağlayan boru hattını parçaladı

03 Şubat 2017 16:46

IŞİD'in Suriye'deki merkezi konumunda olan Rakka'nın suya erişimi kesildi. Koalisyon uçaklarının şehrin ana su hattına gerçekleştirdiğinden şüphelenilen saldırı sonrası, kentteki eylemciler ve Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Rakka'nın suyunun kesildiğini açıkladı.

Rakka Sessizce Katlediliyor grubundan Hamut El Musa, AFP'ye yaptığı açıklamada "Koalisyon saldırılarından sonra şehrin ana su hattı hasar gördü ve kentin tümünde su kesildi" dedi.

Dün gece gerçekleşen saldırıların Eski Köprü olarak bilinen köprüyü hedef aldığını ve kentin tek su hattının da bu köprüden geçtiğini söyleyen Musa, insanların bu sabah su almak için nehre gitmek zorunda kaldığını söyledi.

Rakka'da halen 300 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

Dün akşam gerçekleşen hava saldırıları, Rakka'nın etrafından geçen Fırat nehrinin üzerindeki iki köprünün ikisini de kullanılamaz hale getirdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden Rami Abdel Rahman da "Hava saldırıları büyük boru hattını yok etti. Bunun koalisyon uçakları tarafından gerçekleştirildiği neredeyse kesin" dedi.

ABD'nin liderliğindeki koalisyon, Kürt güçlerinin başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Rakka'ya yönelik operasyonuna hava desteği veriyor.

SDG son iki ay içinde kentin kuzeyi ve batısında geniş bir alanı IŞİD'in elinden alarak Rakka'ya yaklaşmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

IŞİD SuriyeRakkaSuriyeHakları Gözlemevi RakkaSessizce KatlediliyorHamut El Musa AFPEski KöprüMusaFıratHakları Gözlemevi Rami Abdel RahmanBununKürtSuriye Demokratik GüçleriIŞİD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24