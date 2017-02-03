Koalisyonun hava saldırıları Rakka'nın suyunu kesti

IŞİD'in Suriye'deki merkezi konumunda olan Rakka'nın suya erişimi kesildi. Koalisyon uçaklarının şehrin ana su hattına gerçekleştirdiğinden şüphelenilen saldırı sonrası, kentteki eylemciler ve Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Rakka'nın suyunun kesildiğini açıkladı.

Rakka Sessizce Katlediliyor grubundan Hamut El Musa, AFP'ye yaptığı açıklamada "Koalisyon saldırılarından sonra şehrin ana su hattı hasar gördü ve kentin tümünde su kesildi" dedi.

Dün gece gerçekleşen saldırıların Eski Köprü olarak bilinen köprüyü hedef aldığını ve kentin tek su hattının da bu köprüden geçtiğini söyleyen Musa, insanların bu sabah su almak için nehre gitmek zorunda kaldığını söyledi.

Rakka'da halen 300 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

Dün akşam gerçekleşen hava saldırıları, Rakka'nın etrafından geçen Fırat nehrinin üzerindeki iki köprünün ikisini de kullanılamaz hale getirdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden Rami Abdel Rahman da "Hava saldırıları büyük boru hattını yok etti. Bunun koalisyon uçakları tarafından gerçekleştirildiği neredeyse kesin" dedi.

ABD'nin liderliğindeki koalisyon, Kürt güçlerinin başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Rakka'ya yönelik operasyonuna hava desteği veriyor.

SDG son iki ay içinde kentin kuzeyi ve batısında geniş bir alanı IŞİD'in elinden alarak Rakka'ya yaklaşmıştı.